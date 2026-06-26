村上虹郎所属事務所が謝罪「女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」元交際相手に暴行疑いで書類送検【全文】
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の村上虹郎（29）が書類送検されたことを受け、6月26日に所属事務所のディケイドがコメントを発表した。
【写真】29歳実力派俳優「親子似てる」歌手の母との2ショット
所属事務所は、モデルプレスの取材に対し「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と村上について説明。今後については「これから協議をしてまいります」とし、「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。（modelpress編集部）
現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです。今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません。
株式会社ディケイド
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◆村上虹郎所属事務所が謝罪
所属事務所は、モデルプレスの取材に対し「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と村上について説明。今後については「これから協議をしてまいります」とし、「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。
◆村上虹郎、元交際相手に全治1ヶ月以上の怪我負わせた疑い
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。（modelpress編集部）
◆全文
現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです。今後の活動については、これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません。
株式会社ディケイド
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