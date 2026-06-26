望月理恵アナ、食卓埋め尽くす“豪華手料理”披露「和・洋・中揃っててすごい」「何人前？」
【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの望月理恵が6月26日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】54歳フリーアナ「和・洋・中揃っててすごい」食卓埋め尽くす豪華手料理
望月は「友達と持ち寄りご飯などなど。みんなお料理好きでしかも上手」とつづり、食卓いっぱいに並んだ料理の写真を複数枚投稿。流行りのせいろ蒸しやトマトのサラダ、ローストビーフに夜食のパスタなどを披露している。また、「最後はお味噌汁。冬の間、仕事場によく持って行ってました！」などとつづり、ポットに入れた手作りの味噌汁も公開している。
この投稿に「どれも美味しそう」「お友達も料理上手ですね」「何人前？」「和・洋・中揃っててすごい」「オシャレですね」「夜食のパスタ良いですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳フリーアナ「和・洋・中揃っててすごい」食卓埋め尽くす豪華手料理
◆望月理恵、豪華な持ち寄りご飯披露
望月は「友達と持ち寄りご飯などなど。みんなお料理好きでしかも上手」とつづり、食卓いっぱいに並んだ料理の写真を複数枚投稿。流行りのせいろ蒸しやトマトのサラダ、ローストビーフに夜食のパスタなどを披露している。また、「最後はお味噌汁。冬の間、仕事場によく持って行ってました！」などとつづり、ポットに入れた手作りの味噌汁も公開している。
◆望月理恵の投稿に反響
この投稿に「どれも美味しそう」「お友達も料理上手ですね」「何人前？」「和・洋・中揃っててすごい」「オシャレですね」「夜食のパスタ良いですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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