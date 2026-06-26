“豊川悦司の姪”MADEINセリナ、実家公開 「お城みたいな家」「ご令嬢すぎ」と話題に
【モデルプレス＝2026/06/26】6人組グローバルガールズグループ・MADEIN（メイディン）の公式YouTubeチャンネルが25日、更新された。日本人メンバーセリナ（SERINA／斉藤芹菜）が実家に帰省する様子を公開し、反響が寄せられている
“豊川悦司の姪”K-POP日本人メンバーが公開した実家
動画では、セリナが「久しぶりに大阪に来たので実家に帰ります」と話す様子から始まり、実家へ。「ただいま」と玄関の扉を開けると、「おかえり」と家族の声が聞こえ、久しぶりの帰宅を歓迎する様子がうかがえる。また、リビングには「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演時のグッズが飾られており、セリナは「本当に若いね」「ツインテールが本当に似合っている」と思い出を振り返った。
庭へ出ると、お気に入りの場所である滝を紹介した。「滝の中に入れるけど、入らないですよ。私、もう大人ですからね」とお茶目に話す。その後、ケーキを食べる様子のセリナが映り、久しぶりのケーキの味に喜ぶ。夕飯はおばあちゃんの作るハンバーグと聞いたセリナはさらに喜び、久しぶりの実家と家族の時間を満喫していた。
セリナは、ガールズグループME:I（ミーアイ）を生んだサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（日プ女子）」に出演し、最終21位で脱落。その後、同じく日プ女子に出演していたナゴミ（NAGOMI／阿部和）と共に韓国へ渡り、ガールズグループ「MADEIN」（メイディン）のメンバーとしてデビューした。また、俳優・豊川悦司の姪であることも公表している。（modelpress編集部）
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“豊川悦司の姪”K-POP日本人メンバーが公開した実家
◆MADEINセリナ、実家を公開
動画では、セリナが「久しぶりに大阪に来たので実家に帰ります」と話す様子から始まり、実家へ。「ただいま」と玄関の扉を開けると、「おかえり」と家族の声が聞こえ、久しぶりの帰宅を歓迎する様子がうかがえる。また、リビングには「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出演時のグッズが飾られており、セリナは「本当に若いね」「ツインテールが本当に似合っている」と思い出を振り返った。
◆MADEINセリナのYouTubeに反響このYouTube投稿にファンからは、「ご家族に愛されているのが伝わってくる」「幸せのおすそ分けありがとう」「お城みたいな家だね」「ご令嬢すぎる」「久しぶりに実家に帰れてよかったね」「セリナお嬢様、神々しい」とコメントが寄せられている。
◆MADEINセリナ「日プ女子」経て韓国へ
セリナは、ガールズグループME:I（ミーアイ）を生んだサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（日プ女子）」に出演し、最終21位で脱落。その後、同じく日プ女子に出演していたナゴミ（NAGOMI／阿部和）と共に韓国へ渡り、ガールズグループ「MADEIN」（メイディン）のメンバーとしてデビューした。また、俳優・豊川悦司の姪であることも公表している。（modelpress編集部）
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