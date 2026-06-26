（ディレクター）

「オープン10分前です160人を超える人々がずらりと並んでいます」



あいにくの雨にも関わらず、長蛇の列ができていたのは…

26日、沼津でオープンを迎えた静岡県内初上陸の「ドン・キホーテ」の新業態「ロビン・フッド」です。

2026年4月に初登場し、静岡が全国で4番目。



生鮮食品にこだわったという売り場には新鮮な野菜がぎっしりと並び、沼津ならではの鮮度抜群の魚や彩り豊かな刺身も。

さらには衝撃価格の商品も！





おにぎりはなんと85円！お弁当もこんなにボリュームがあって431円！そして、「うどんバイキング」という聞きなれないものまで。（客①）「安いですね！」（客②）「コスパがいい、手に取りやすい価格で買っちゃいます」この新業態の「ロビン・フッド」。すごいのは生鮮食品だけ？と思いきや、日用品からスポーツ用品さらには家電まで、通常のスーパーの3倍以上の売り場面積を誇る生活雑貨の数々が！そんなバラエティ豊かな「ロビン・フッド」とは一体どんな店なのか？店長に聞いてみると…（店長）「価格が安いというのは当たり前、それにプラスしてお客さまが時短でサッと買い物ができるお店」買い物で時短！？そこには一体どんな秘密があるのでしょうか？店内には、いたるところに「安・得・速・楽」の文字が…これは一体？静岡県内初上陸！全国で注目を集める“ドンキ”の新業態「ロビン・フッド」人気のヒミツに迫ります。沼津市に26日オープンした静岡県内初上陸となる「ロビン・フッド」。総合ディスカウントショップ“ドンキ”の新業態として注目を集めています。全国で4店舗目となった沼津市の香貫店ではオープン前から長蛇の列が…。（客③）「安くなっているものがあるかなと思って。今色々高いので」（客④）「総菜が人気と聞いてそれを楽しみに来た」中には、なぜか熱心にスマホを見ているお客さんも…。（客⑤）「ワールドカップ見てました。今0対0ですお店も試合も両方気になる」そして午前9時。（店長）「オープンします！」すると、さっそく人だかりができていたのが…。（客⑥）「やすいね！」（客⑦）「安いと思います」お客さんが驚いていたのはおにぎり。29種類あるのも驚きですが衝撃なのはその価格！！こちらのだしごはん！なんと85円なんです！なぜこんなに安いのか聞いてみると…（店長）「のりを巻かない100％ではなく、押し麦を入れて値段を下げつつも、ヘルシーにそれが1個85円で提供できる秘密」安いのはおにぎりだけではありません。弁当は、和食や中華などこちらも豊富な種類がありこのボリュームでなんと！431円さらには「うどんバイキング」という聞きなれないコーナーも！こちらは好きな具材やトッピングを選ぶスタイルでスーパーの惣菜売場とフードコートを合わせたような体験ができると大人気！さらに多くのお客さんが購入している商品を発見！それが…「うみゃ～棒」実はこの商品1か月で1万5000本を販売したという「ロビン・フッド」で人気ナンバーワンの総菜なんです。これは、棒にささった肉巻きのおにぎりで、味は照り焼き・ねぎ塩・ヤンニョムの3種類、さらに、26日新しく登場したのが「バーベキューマヨ味」。（ディレクター）「うみゃ～棒買われてましたがご存じでいたか？」（客⑧）「知らなかったけど、おいしそうだったから」（客⑨）「インスタ見て、肉巻きがおいしいって書いてあったので」店内の印象をお客さんに聞いてみると…。（客⑩）「品揃えが凄くて食品が強いイメージそんなにごちゃごちゃしていなくて買い物しやすい」確かに“ドンキ”のような商品を詰め込んだ陳列ではなくすっきりとした印象です。その理由は？（店長）「ドン・キホーテと比較しても通路幅が圧倒的に広いです。お客さまがストレスなく買い物ができるというのが第一条件。商品の種類に関しても、お客さまを迷わせない必要以上に種類を増やさずに直観でこれでいいやと思える商品を中心に品ぞろえをしている。時短・タイムパフォーマンスに繋がるお店を目指して作っている」ドンキの代名詞である「圧縮陳列」や迷路型通路をあえて封印し「ロビン・フッド」では、必要以上に品数を増やさず“迷わせない”陳列にこだわった“タイパ”最強の店なのです。さらに、店内を見てみるといたるところに「安・得・速・楽」と書かれたポップがたくさん。これは“コスパ”を意識した安い商品、手頃なのに高品質でお得なお値打ち商品、おいしさと時短を両立した商品、手間いらずで手軽な商品と一目で商品の魅力がわかるように表示しているのです。そのおよそ50アイテムある中からオススメを商品を紹介します！まずは、コスパ最強の「安っ」商品の「冷凍ブロッコリー」1キロ 430円！なんと5株分のものブロッコリーが入った大容量で料理の彩りにもさっと使える優れものです。続いて、「得っ」商品は、「10種入り味ぞろい」。こちらは10袋も入って430円！続いて、おいしさと時短を両立した「速っ」。フライパンひとつで調理できる「白身魚のバジルソテー」。添え野菜もついていて7分で作れるタイパ最強商品。そして手軽な「楽っ」な商品はレンジでできるトンテキ。つまようじで穴をあけたらそのままレンジへ！メインの料理がたった3分でできて超簡単！忙しい人の強い味方です！バラエティ豊かな商品の数々にお客さんのカゴも商品でいっぱいに！（客⑪）「お買い得品があったのでフライパンなど買う予定がなかったものまで買った」（ディレクター）「これで何を作る？」（客⑪）「ハンバーグつくります」（客⑫）「たくさん買いすぎちゃった。近所ですから、ここでなんでも間に合うよかったです！」