タレントの伊集院光（58）が23日放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。現在の悩みを打ち明け嘆いた。

伊集院は「おっさんの悩みを聞いてもらえますか」と切り出し「ずっとダイエット頑張ってるんです。画面ヅラでも、数字的にも結構痩せたと思うんですけど、58歳の恐怖っていうのが“あいつ病気なんじゃないか？”っていう」。

「40歳ぐらいまでは“まさか病気じゃないですよね？”ぐらいのギャグ言ってくれるんですけど、58歳は、そう言ってビンゴだった時困るから、みんな言わないの」と、ダイエット成功に誰も触れてこないと説明した。

続けて「言わないうえに、例えば佐久間さんとか近い人間に“なんか聞いてる？”みたいな、密かに病気なんじゃねぇか説がどんどん出てくるっていう、誰も褒めずに…ていうこの現状」と嘆き。

現場でつまづいて転んでしまった際も「誰も笑いにしてくれない」といい「“大丈夫ですか！？”“ちょっとカメラ止めてもらえますか？”って」と、少しつまづいただけで大事扱いされると説明。「60歳近いやつあるあるで、もっといじってくれっていう…」と嘆き、共演者を笑わせた。