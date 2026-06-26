歌舞伎俳優の片岡松十郎（50）、片岡千壽（44）、片岡千次郎（45）が26日、大阪市内で3人がライフワークとしている「あべの歌舞伎 晴（そら）の会」（7月31日〜8月3日、近鉄アート館）の取材会を行った。

一般家庭出身者から歌舞伎俳優を育てる「松竹・上方歌舞伎塾」の第1期生3人が、2015年に立ち上げた自主公演の会。11回目を迎えたが、今年は5月に大阪松竹座が閉館して初めて迎える公演となり、松十郎は「寂しい気持ちでいっぱいで、大阪でいつ歌舞伎ができるか分からない中、この会ができる喜び、熱い気持ちを舞台にぶつけたい」と熱弁を奮った。

例年、7月は松竹座で大歌舞伎が上演されており、出演が常だった3人は終演後や公演の合間を縫って「晴の会」の稽古に励んできた。

しかし、今回は勝手が変わり、新作「三人ほら吹き」の脚本としても名を連ねる千次郎は「演目や企画も二転三転せざるを得ませんでしたが、このピンチをチャンスに捉えて一致団結してやっていきたい」と力を込めた。公演では舞踊「傾城」を担う千壽も「上方の歌舞伎役者としての誇りを持って公演に挑みたい」と熱演を誓った。

公演は、昼の部は観客参加型の歌舞伎ワークショップ「ようこそ歌舞伎へ」、夜の部は過去の10公演を振り返ってのトーク「ようこそ晴の会へ」と、それぞれ舞踊の「傾城」「粟餅」「橋弁慶」に新作の上方笑作事（かみがたしょさごと）と題した「三人ほら吹き」の上演で7月31日〜8月3日まで、大阪・近鉄アート館で行われる。