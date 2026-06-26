「発達障害の子どもを対象とした海外教育支援」などとうたって活動していた女が、保護者からおよそ1900万円をだましとったとして逮捕されました。

【写真を見る】「留学して成功しています」発達障害の子ども対象の海外教育支援うたい約1900万円を詐取か 57歳の女逮捕 医師資格がないのに発達障害の診断書交付

逮捕されたのは加藤永江容疑者（57）で、2020年1月ごろから3年近くにわたり、当時13歳の女子中学生の母親（50代）に「同じように悩んでいるお子さんも留学して成功しています」などと嘘をつき、海外留学費などの名目でおよそ1900万円をだましとった疑いがもたれています。

「発達障害の子どもを対象とした海外教育支援」などとうたって活動していた加藤容疑者は、医師の資格がないにもかかわらず、女子中学生に「発達障害」の診断書を出していたということです。

加藤容疑者は他の保護者からも現金をだましとっていたとみられ、警視庁は被害額が5000万円以上にのぼるとみて調べています。