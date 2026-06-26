ボートレース戸田の5日間シリーズ「マクール杯」が27日に開幕する。26日に前検日作業が行われた。

田頭実（59＝福岡）は、22年6月のマスターズリーグ以来、4年ぶりの戸田参戦。前検日のエンジン抽選では、2連対率28・2％の30号機を手にした。

スタート練習を終えると、「（前節に）使われていないエンジンだからなのか、回転不足でした。回っていない分、少し深いところから起こすと伸びられる感じがした。回す方向で調整します」と、前検気配は平凡。それでも、同機は悲観する機歴ではなく、上積みは見込めそうだ。

戸田といえば、イン受難な水面。「戸田は3コースが強いですもんね」と、センター水域の強さは認識しているが、「最近は（前付けで内を）取らしてくれることが多い。いつも通り、1か2コースまで動きますよ」と、内コースから先手を奪う自らのスタイルは崩さぬ構え。「前回は優勝戦に乗れたし、相性も悪くないと思います」と前向きに話した。

初日は9R5号艇。前付けからの2コース発進が濃厚だ。行き足が上向いてくれば、早いスタートからの先手捲りも十分にあり得る。