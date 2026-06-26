◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表がグループステージ最終戦のスウェーデンに1-1の引き分けで、勝ち点5の組2位でグループステージ突破が決定。試合後の記者会見で、森保一監督はブラジルの監督や元日本代表でもあるジーコ氏について語りました。

現在ブラジルの指揮を執るカルロ･アンチェロッティ監督の印象について聞かれ、「アンチェロッティさんは私にとって憧れの監督です。チャンピオンズリーグで5大リーグすべてでチャンピオンになっていると思いますし、本当に世界的に素晴らしい監督だと思っています」と敬意を込めます。

また、「ブラジルのような世界のトップチームを指揮することは並大抵のことえではない。しっかり結果を出されているというところはやはり素晴らしい力を持った監督だなと思います」と同じく国を代表する監督としての心境を明かしました。

日本代表監督の先輩であり、Jリーグの鹿島アントラーズでもプレーしたジーコ氏について言及。「ジーコさんはJリーグが始まる頃から日本にやってきてくださって、アマチュアしかないときから日本のサッカー界でプレーしてくださって、鹿島アントラーズからクラブを強くする、そして日本のサッカー発展に強力してくださっています」と語ります。

ジーコ選手からは森保監督自身も大きく影響を受けたそうで、「82年のワールドカップでジーコさんは私のヒーローでしたし、プレーヤーでも日本で試合をすることができましたし、Jリーグの発展に貢献してくれて、日本代表でも私の先輩としてワールドカップに導いて、ワールドカップの経験を日本の成長に落とし込んでくれた」とコメント。「ブラジルと対戦の前にジーコさんに一回連絡を取れるようにしたいと思います」と笑顔をみせました。