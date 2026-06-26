2026年度「中国で最も価値あるブランド500」、トップ3はテンセント・ファーウェイ・ハイアール

業界で高い評価を受ける研究報告書「中国で最も価値あるブランド500」の2026年度最新版では、騰訊（テンセント）がブランド価値6392億3700万元でトップに立った。2位はファーウェイ（華為技術）、3位はハイアール（海爾）、4位は中国工商銀行、5位は中国石油で、いずれもブランド価値が6000億元を超えた。今回、ブランド価値が1000億元を上回るブランドは146に上った。

同報告書は、ワールドブランドラボ（WorldBrandLab）が24日に北京市で行われた第23回世界ブランド大会で発表したもの。ワールドブランドラボは1999年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・マンデル氏が設立を提唱し、初代会長を務めたブランド評価機関であり、23年連続で同報告書を発表している。

同報告書によると、今回ランクインした500ブランドのブランド価値総額は前年より3兆2600億元増加して45兆2900億元になり、増加率は7．76％だった。ブランド価値が1000億元を超えたブランドは前年より11増えて146ブランドとなり、中国ブランド経済の活況を示した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）