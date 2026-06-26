「1カ月の引き落とし額が給料の2倍近くに…」40歳パート女性の“血の気が引いた”クレカ失敗談
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、兵庫県に住む40歳女性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：医療事務員
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：700万円
・家賃（住宅ローン）：3万円
・間取り：2LDK
・食費：6万円
・交際費：2万円
・電気代：1万円
・ガス代：5000円
・水道代：3000円
・通信費：1500円
・車にかかる維持費：4000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
「旅行や大型家電品などの購入が重なり、全てをクレジット決済にしていたら、1カ月の引き落とし額が給料の2倍位の金額になり、何かの間違いではないかと血の気が引いた」
引き落とし額は「90万円」で、「4月の新生活や5月のゴールデンウィークが重なり、まとまった金額の出費があった。しかし、全てクレジットで決済したので大きな出費だという感覚がなかった」といいます。
最後に、女性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞きました。
「大きな出費が重なる時期があるのは仕方がないことだが、クレジットを利用した翌月に引き落としがあるので、決済時は大きな支出があった感覚がない。事前に家族に購入するものとその金額を伝えることや、その月にどうしても購入すべきものなのかを考えることを実行すべきだった。そして、大きな買い物をした月は外食を控えるなどすればよかった」
新生活や旅行などのイベントが重なると、つい財布のひもが緩んでしまいがちです。特にキャッシュレス決済は支出額が見えにくいため、家族間で共有するなどして利用金額を意識しておく工夫が大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、兵庫県に住む40歳女性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【兵庫県在住40歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：医療事務員
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：700万円
・家賃（住宅ローン）：3万円
・間取り：2LDK
・食費：6万円
・交際費：2万円
・電気代：1万円
・ガス代：5000円
・水道代：3000円
・通信費：1500円
・車にかかる維持費：4000円
・毎月貯蓄に回している額：5万円
1カ月の引き落とし額が給料の2倍近くに…女性は、クレジットカードの「使い過ぎ」で血の気が引く失敗をしたといいます。
「旅行や大型家電品などの購入が重なり、全てをクレジット決済にしていたら、1カ月の引き落とし額が給料の2倍位の金額になり、何かの間違いではないかと血の気が引いた」
引き落とし額は「90万円」で、「4月の新生活や5月のゴールデンウィークが重なり、まとまった金額の出費があった。しかし、全てクレジットで決済したので大きな出費だという感覚がなかった」といいます。
どうしても購入すべきものなのか考える「翌月からは、大きな出費もなかったので、通常通りの金額の出費になった。クレジット決済をする前に、夫に何を購入するか事前に報告し、大体の支出額を把握した上でクレジットカードを利用するよう心掛けるようにした」とのことです。
最後に、女性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるか聞きました。
「大きな出費が重なる時期があるのは仕方がないことだが、クレジットを利用した翌月に引き落としがあるので、決済時は大きな支出があった感覚がない。事前に家族に購入するものとその金額を伝えることや、その月にどうしても購入すべきものなのかを考えることを実行すべきだった。そして、大きな買い物をした月は外食を控えるなどすればよかった」
新生活や旅行などのイベントが重なると、つい財布のひもが緩んでしまいがちです。特にキャッシュレス決済は支出額が見えにくいため、家族間で共有するなどして利用金額を意識しておく工夫が大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)