【独占動画】EBiDANトーク！オーディションで質問されたら焦ること
EBiDANの魅力を広めていくレギュラー番組「DAN!DAN!EBiDAN」（毎週木曜深夜1時）。
趣味や得意ジャンルが同じメンバーや、気になる組み合わせなどの動画インタビューをお届けする「EBiDANシャッフルトーク」。第14回は「オーディション」。現在、EBiDAN新グループオーディション開催中。3次審査となる2泊3日の合宿審査を見届けたSUPER★DRAGON飯島 颯さん、Sakurashimeji 郄田彪我さん、ONE N’ ONLY EIKUさんが「オーディション」についてトーク！
EBiDANとは、スターダストプロモーションに所属するアーティスト集団（超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienel）。現在、新グループオーディションを開催中！
最新回は、「TVer」、「ネットもテレ東」で期間限定配信中！
番組公式SNSでは、メンバーのオフショットなどを公開中！
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