ディズニーストアに『トイ・ストーリー5』グッズが登場！ リリーパッドの「トートバッグ」など用意
「ディズニーストア」は、6月30日（火）から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を前に、『トイ・ストーリー』関連の新コレクションを、全国の店舗や公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。
【写真】リリーパッドの「トートバッグ」も！ 新コレクション一覧
■“つながる”をテーマに展開
今回“つながる”をテーマに発売されるのは、『トイ・ストーリー』の個性豊かなおもちゃたちを主役に作品の世界観が堪能できる新コレクション。
『トイ・ストーリー5』に関連した新コレクションからは、おなじみの仲間たちと新キャラクターがそろう「フィギュアセット」や、リリーパッドをデザインした「トートバッグ」、ジェシーをイメージした「バッグチャーム」といった、映画と共に楽しめるグッズが展開される。
また、『トイ・ストーリー』のキャラクターたちをモチーフにした新コレクション「TOY STORY FASHION」が登場。ラインナップには、ポップな総柄の「半袖シャツ」や、おもちゃの特徴を表現した「エコバッグ」など、遊び心あふれるファッションアイテムが並ぶ。
さらに、エイリアンを主役にしたクレーンゲーム風の「ぬいぐるみキーチェーン」も用意。加えて、各店舗で実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に『トイ・ストーリー』デザインのランダムカードが用意されるほか、渋谷公園通り店と一部店舗では特別装飾が行われる予定だ。
【写真】リリーパッドの「トートバッグ」も！ 新コレクション一覧
■“つながる”をテーマに展開
今回“つながる”をテーマに発売されるのは、『トイ・ストーリー』の個性豊かなおもちゃたちを主役に作品の世界観が堪能できる新コレクション。
また、『トイ・ストーリー』のキャラクターたちをモチーフにした新コレクション「TOY STORY FASHION」が登場。ラインナップには、ポップな総柄の「半袖シャツ」や、おもちゃの特徴を表現した「エコバッグ」など、遊び心あふれるファッションアイテムが並ぶ。
さらに、エイリアンを主役にしたクレーンゲーム風の「ぬいぐるみキーチェーン」も用意。加えて、各店舗で実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に『トイ・ストーリー』デザインのランダムカードが用意されるほか、渋谷公園通り店と一部店舗では特別装飾が行われる予定だ。