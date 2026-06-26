2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、大雨となっています。26日夜にかけては台風7号が西日本に近づきます。滋賀県大津市では、住宅の裏山が崩れ、土砂が住宅地に流れ込む被害がありました。現場から中継です。

こちらの地域では一時レベル4土砂災害危険警報が出ていましたが、現在は雨・風ともに弱まっていて警報は解除されました。

大津市などによりますと、26日午前5時前、住宅の裏山で土砂崩れが発生し、土砂が2軒の住宅に流れ込みました。

土砂は玄関の柱などを倒し、道路まで流れていて、家屋の一部が散乱しているのが確認できます。住宅2軒のうち1軒には、外壁まで土砂が迫っていて、現場では、先ほどまで重機による土砂の撤去作業が続けられていました。

土砂崩れによるけが人はおらず、住人は全員避難しているということですが、すぐ近くに住む人は、「岩がひっくり返されるような大きな音が鳴り、玄関に出たら土砂が崩れ水が流れ込んでいた」と話していました。

また、こちらの地域は土砂災害警戒区域などに指定されていて、近くに住む住民からは「今後、台風が近づいてきたら避難なども考えなければいけない」と不安な声が聞かれました。

台風が近づく中、近畿中部でも激しい雨が降る予想で、今後も厳重な警戒が必要です。