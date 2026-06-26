◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島 智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝Ｔ進出を決めた。ＦＷ前田大然がゴールを奪った。１回戦ではＣ組１位で優勝５度のサッカー王国・ブラジルと２９日（日本時間３０日）に激突する。

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大一番となるブラジル戦は、テキサス州東部の全米第４の都市・ヒューストンで行われる。

宇宙開発の中心地として知られ、宇宙飛行士の訓練施設や歴史的なミッション管制室がある中枢拠点「ジョンソン宇宙センター」が観光地としても有名。スポーツではＮＦＬのテキサンズ、今井達也投手が所属するＭＬＢのアストロズ、ＮＢＡのロケッツなどが人気を集める。

テキサス特有の暑さが懸念されるが、試合会場のヒューストン競技場は冷暖房完備となっており、試合中の暑さについては問題ない環境が用意されている。

同競技場は６万８７７７人収容で、開閉式の屋根を備える。普段はテキサンズの本拠地として使用されている巨大スタジアムだ。

今大会は１次リーグ５試合、決勝トーナメント１回戦１試合、２回戦１試合の合計７試合の会場となっている。すでに「ドイツ７―１キュラソー」、「ポルトガル１―１コンゴ」、「オランダ５―１スウェーデン」、「ポルトガル５―０ウズベキスタン」の４試合が消化済みで、４試合合計２１ゴールが生まれる大荒れの試合が多く開催されている。