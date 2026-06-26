日本維新の会代表の大阪府・吉村洋文知事が２６日、大阪府庁で行われた「おおさか健活大使委嘱状交付式」に出席。懇意にしているサッカー日本代表の森保一監督とやり取りしていることを明かし、２９日（日本時間３０日未明）に行われる決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦の必勝を祈願した。

Ｗ杯での森保ジャパンの戦いぶりについて「毎試合リアルタイムで見てます。今日も素晴らしい試合」とテレビの前で声を枯らしたようだ。続いて「実は森保監督と仲良くてですね、やり取りしてるんですよ」とスマホでメッセージの交換をする仲だと説明した。

スウェーデン戦の前にもテキストを送り合ったという。「森保監督が『一番うれしいな』っておっしゃってるのが、どのスタジアムでもサポーターが君が代を…国歌を大音量で歌ってくれてること。それでひとつになって後押しになるんだと。『日本の応援魂が心強いんだ』とおっしゃってました。ブラジルに絶対勝てると信じてます。日本から応援魂を日本代表に送りたい」と語気を強めた。

大阪府知事として大阪・関西出身の選手も気になっている。「（ＦＷ前田）大然さん、太子町出身。きょう点挙げましたしね」と笑顔。大阪府民の健康寿命向上を目指す「健活１０」に引っかけて、エースナンバー「１０」を背負うＧ大阪出身のＭＦ堂安律にも「尼崎ですからね。大阪・関西にゆかりのある選手たくさんいらっしゃいますから」と応援に熱が入るようだ。

また、この日「おおさか健活大使」に任命されたのは元阪神の糸井嘉男氏。“超人サイズ”で特注されたという「おおさか健活大使」と書かれたタスキは黄色地に緑の文字で「ブラジルカラー？ そんなこと言わんといてくださいよ」と報道陣のイジリに苦笑いした。それでも２０１３年ＷＢＣ日本代表として国際舞台の厳しさを知る立場から「チャンピオンになっていただきたい」とサムライブルーの世界一を願っていた。