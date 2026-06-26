サッカー北中米Ｗ杯に出場している日本代表ＭＦ堂安律が、スウェーデン戦後にＳＮＳを更新した。

日本時間２６日にスウェーデンと１―１で引き分け、決勝トーナメント進出を決めた日本代表。後半１１分、絶妙なスルーパスでＭＦ前田大然の先制ゴールをお膳立てした堂安は、試合後に自身のインスタグラムを更新し「応援ありがとうございました！」と前田とともに喜ぶ写真などをアップ。「次から一発勝負の試合が始まります！引き続き応援宜しくお願いします！」とつづった。

この投稿には「お疲れさまでした！ナイスアシスト」「いつも全力で応援しています」「決勝トーナメント出場決定おめでとうございます」「完璧なアシスト素晴らしかったです！」「ブラジル戦は、君の出番だ」「次も日本を勝たせてください」「ブラジル撃破しましょう」などのコメントが寄せられている。

日本は１次リーグ１勝２分け。チュニジアに勝利したオランダに続く２位通過を決め、２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント１回戦で最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。