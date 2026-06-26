◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第２日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

第２ラウンドは午後３時３０分、天候回復が見込めないため、サスペンデッドが決まった。午前１０時５８分、雷雲接近のため１度目の中断。同１１時４１分に競技を再開したが、午後１時３０分に再び中断に入っていた。

６位で出たワセジョ、稲垣那奈子（三菱電機）は５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算４アンダーの暫定２位でホールアウトした。「終始、突風が吹いている感じで大変だった。昨日からアイアンが好調。ちゃんとゴルフしてるって感じがして楽しい」と笑みを浮かべた。

早大スポーツ科学部卒で、卒業論文のテーマは「ゴルファーと腰痛の関連性」。昨年のリゾートトラストレディスで、早大卒の女子選手で初のツアー優勝を飾ったが、今季は苦戦が続いている。３試合連続予選落ちで迎えた今大会は、好位置で決勝ラウンドに進むことになりそうだ。

２メートルから３パットを要するなど、長く悩んできたパッティングが復調した。前週からカップまでの歩数によって振り幅を定めたところ、タッチが合うようになった。「あまりメカニックになりすぎるのもよくないけど、自分の中で指標がなかったから」。朝の練習からルーチンに加えたところ、不安も減少した。

この日は第１組から午前６時４５分にスタート。ラウンド中に、サッカーＷ杯で日本が決勝トーナメント進出を決めたことを受け「よかったです」と歓喜した。「４年に１度見るだけの完全なにわか」を自称するが、チュニジア戦はテレビで観戦した。「３日目はブルーを着ようかな」。台風接近による悪天候が見込まれるため２７日の中止が決まった。２８日にサムライブルーを身にまとい、さらなる浮上を目指す。