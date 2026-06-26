長濱ねる、美しいデコルテ際立つオフショル姿披露「ドキッとした」「ラインが美しい」
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の長濱ねるが6月25日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌『anan』（マガジンハウス）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】27歳元坂道「ドキッとした」美しいデコルテ際立つオフショル姿
長濱は「＠anan_mag 2501号オフショット」とつづり、6月24日発売のファッション雑誌『anan』のオフショットを複数枚投稿。ベージュのベアトップにダークブラウンのボリュームのあるボトムスを合わせたコーディネートを披露している。ベアトップからは美しい素肌や綺麗な胸元のラインが映えている。
この投稿に「美しいです」「ドキッとした」「魅力的ですね」「肌が綺麗すぎてびっくりします」「胸元のラインが美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道「ドキッとした」美しいデコルテ際立つオフショル姿
◆長濱ねる、オフショルダートップスで美肌＆胸元際立つ
長濱は「＠anan_mag 2501号オフショット」とつづり、6月24日発売のファッション雑誌『anan』のオフショットを複数枚投稿。ベージュのベアトップにダークブラウンのボリュームのあるボトムスを合わせたコーディネートを披露している。ベアトップからは美しい素肌や綺麗な胸元のラインが映えている。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に「美しいです」「ドキッとした」「魅力的ですね」「肌が綺麗すぎてびっくりします」「胸元のラインが美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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