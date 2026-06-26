「時計じかけのマリッジ」で話題・なちょす（徳本夏恵）「一目惚れしたマーメイドドレス」美背中際立つ純白ドレス姿披露「まるでプリンセス」「眼福」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの“なちょす”こと徳本夏恵が6月24日、自身のInstagramを更新。純白のウエディングドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気恋リア出身27歳美女「まるでプリンセス」美背中際立つ純白ドレス姿
なちょすは「後ろ姿が素敵で一目惚れしたマーメイドドレス」とつづり、ドレス姿の写真や撮影している動画を複数投稿。引き締まった背中のラインが際立つ、背中が大きく開いたバックデザインでボディラインに沿うマーメイドシルエットの純白ドレスをまとい、椅子に腰掛けて足を組んだスタイリッシュな姿を披露している。また「いつか結婚相手が見つるときまで、大きなフレアドレスはとっておきたい」（※原文ママ）とフレアドレスは自身の結婚式まで大切にとっていることを明かしている。
この投稿には「後ろ姿まで美しい」「まるでプリンセス」「ドレス姿が映える」「見惚れた」「本当に綺麗」「眼福」「フレアドレスも楽しみ」などの反響が寄せられている。
なちょすはABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」（全8話）に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】人気恋リア出身27歳美女「まるでプリンセス」美背中際立つ純白ドレス姿
◆なちょす、純白ドレス姿披露
なちょすは「後ろ姿が素敵で一目惚れしたマーメイドドレス」とつづり、ドレス姿の写真や撮影している動画を複数投稿。引き締まった背中のラインが際立つ、背中が大きく開いたバックデザインでボディラインに沿うマーメイドシルエットの純白ドレスをまとい、椅子に腰掛けて足を組んだスタイリッシュな姿を披露している。また「いつか結婚相手が見つるときまで、大きなフレアドレスはとっておきたい」（※原文ママ）とフレアドレスは自身の結婚式まで大切にとっていることを明かしている。
◆なちょすの投稿に反響
この投稿には「後ろ姿まで美しい」「まるでプリンセス」「ドレス姿が映える」「見惚れた」「本当に綺麗」「眼福」「フレアドレスも楽しみ」などの反響が寄せられている。
なちょすはABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」（全8話）に参加していた。（modelpress編集部）
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