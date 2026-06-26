第3子妊娠中の元48メンバー「むくみすぎて目開いてませんけど」寝起きの子ども公開「朝からニコニコで可愛らしい」「お母さんそっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】元SKE48の石田安奈が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。寝起きの子どもの姿を公開した。
【写真】第3子妊娠中の元48メンバー「お母さんそっくり」目が開いていない寝起きの子ども
石田は「朝早いってこの人。むくみすぎて目開いてませんけど ご機嫌アンパンマン」と記し、まだ薄暗い部屋に座り、アンパンマンの洋服を着てカメラに笑顔を向けている寝起きの子どもを公開。写り込んだテレビには6時56分の時刻が示されており、「眠くて電気すら付けたくない雨の日 このあと、気合いいれて支度しました笑」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「朝からニコニコで可愛らしい」「むくんでてもイケメンくん」「寝起きなのにご機嫌でいい子」「笑顔に癒された」「お母さんそっくり」などの声が上がっている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第3子妊娠中の元48メンバー「お母さんそっくり」目が開いていない寝起きの子ども
◆石田安奈、寝起きの子ども公開
石田は「朝早いってこの人。むくみすぎて目開いてませんけど ご機嫌アンパンマン」と記し、まだ薄暗い部屋に座り、アンパンマンの洋服を着てカメラに笑顔を向けている寝起きの子どもを公開。写り込んだテレビには6時56分の時刻が示されており、「眠くて電気すら付けたくない雨の日 このあと、気合いいれて支度しました笑」とつづっている。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝からニコニコで可愛らしい」「むくんでてもイケメンくん」「寝起きなのにご機嫌でいい子」「笑顔に癒された」「お母さんそっくり」などの声が上がっている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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