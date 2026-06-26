＝LOVEメンバー、ミニスカライブ衣装姿披露「脚が長くて綺麗」「プリンセスみたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の山本杏奈が6月24日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳イコラブリーダー「脚が長くて綺麗」ミニスカ衣装姿
山本は「ジェリー衣装」とつづり、ライブ会場で撮影した写真を複数枚投稿。パープルやピンク、水色を基調とした華やかなミニ丈のフリル衣装に、美しい脚が際立つピンクのラメが輝くロングブーツを合わせ、舞台裏の階段で両手でスカートを広げてポーズを決めた立ち姿を披露している。「見た瞬間からトキメキが止まらなかった！スカートの広がりが可愛すぎるし ビジューがいっぱいでブーツも衣装さんが ラインストーンひとつひとつ付けてくださってて！アクセサリーや髪飾りもとってもきゅーとです」と満足そうに衣装について添えている。
この投稿には「脚が長くて綺麗」「衣装が本当に似合う」「プリンセスみたい」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「キラキラで美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳イコラブリーダー「脚が長くて綺麗」ミニスカ衣装姿
◆山本杏奈、ライブ衣装で披露
山本は「ジェリー衣装」とつづり、ライブ会場で撮影した写真を複数枚投稿。パープルやピンク、水色を基調とした華やかなミニ丈のフリル衣装に、美しい脚が際立つピンクのラメが輝くロングブーツを合わせ、舞台裏の階段で両手でスカートを広げてポーズを決めた立ち姿を披露している。「見た瞬間からトキメキが止まらなかった！スカートの広がりが可愛すぎるし ビジューがいっぱいでブーツも衣装さんが ラインストーンひとつひとつ付けてくださってて！アクセサリーや髪飾りもとってもきゅーとです」と満足そうに衣装について添えている。
◆山本杏奈の投稿に反響
この投稿には「脚が長くて綺麗」「衣装が本当に似合う」「プリンセスみたい」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「キラキラで美しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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