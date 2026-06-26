サッカー・女子、WEリーグのINAC神戸レオネッサは、宮本ともみ監督（48）が2026/27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることが決まったと、25日に発表した。

宮本監督は日本女子代表（なでしこジャパン）コーチを経て、2025年から初めてトップリーグの監督に就任。INAC神戸を率いると、チームを4季ぶりのリーグ優勝に導き、WEリーグでは初の女性優勝監督になった。

宮本ともみ監督（写真：ラジオ関西）

宮本監督はクラブを通じてコメントを発表。「INACという素晴らしいクラブで監督ができることに誇りと覚悟を持ち、日々のトレーニングに励みたいと思います。そして昨シーズンよりさらにパワーアップしたINACの姿をお見せするので楽しみにしていてください！ 今シーズンも熱い応援よろしくお願いします」と意気込みを述べている。

また、同日、INAC神戸は、2009年からクラブ一筋でプレーする元なでしこジャパンFW高瀬愛実選手（35、※「高」＝はしごだか）や、昨シーズンのキャプテンで同じく元なでしこジャパンのDF三宅史織選手（30）、昨年なでしこデビューを飾ったFW愛川陽菜選手（22）と、FW久保田真生選手（21）、FW辻澤亜唯選手（20）との契約を更新したと発表した。



さらに、新戦力としては、なでしこリーグ1部から2選手を補強。25日にはオルカ鴨川FCのDF松尾菜月選手（25）、26日には静岡SSUボニータMF万力安純選手（24）を獲得している。

2025/26シーズン後のINAC神戸のメンバーの動向としては、なでしこジャパンGK大熊茜選手（21）や、MF松原優菜選手（26）、FW三谷和華奈選手（24）、DF松木葵選手（21）、FW佐藤ももサロワンウエキ選手（18）、ジャマイカ女子代表DFヴィアン・サンプソン選手（29）が退団。GK戸梶有野里選手（29）が現役を引退した。大熊選手、松原選手、三谷選手は海外挑戦の意向を示している。

※INAC神戸は26日午後7時、2026/27シーズン契約更新選手の第2弾を発表。GK船田麻友選手（35）、DF金月夏萌選手（18）、MF箕輪千慧選手（23）、MF大熊環選手（24）、FW桑原藍選手（21）、FW小島爽選手（18）と契約を更新している。（2026年6月26日午後7時10分に記事を更新）