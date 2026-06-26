福岡県では、降り始めからの雨量が700ミリ近い所があります。この大雨の影響で、八女市で1人が亡くなるなど、各地で被害が確認されています。

■樋口淳哉記者

「今、雷も鳴りました。大粒の雨で視界が悪いです。」



25日午後8時前、筑後地方では視界を遮るほどの激しい雨が降りました。



25日夜、気象庁は福岡県の筑豊地方、筑後地方に「線状降水帯直前予測」を発表しました。



線状降水帯の発生はありませんでしたが、うきは市浮羽町では、1時間に80ミリを超える猛烈な雨を観測するなど、一時、福岡・佐賀に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。





このため、久留米市やうきは市、北九州市などの広い範囲で「警戒レベル4避難指示」が発令されました。北九州市や福岡市、久留米市などでは、小中学校や特別支援学校などの休校を決めました。

一夜明けた26日朝。



■平山翼記者

「午前8時ごろの福岡市・天神です。断続的に雨が降り続いています。そして、通勤中の方でしょうか、多くの人が地下街へと続く階段へ進んでいく様子が確認できます。」



■街の人

「寝る時間は窓を閉めていたのですが、音が聞こえるくらいの降り方で、ひどいなと。起きる時に（電車が）動いているかなとか、早めにチェックしたりしていました。」

福岡県は26日、災害対策本部会議を開き、各地の被害状況を確認しました。



■服部知事

「県南部を中心にして、家屋の浸水、道路冠水、あるいは土砂崩れ等が発生しています。」



筑後地方を中心に被害が報告されたほか、警察によりますと、福岡県八女市で70代の男性1人が死亡しました。



雨漏りの修理のため屋根に上り、転落したとみられています。

大牟田市では。



■樋口記者

「道路の一部が崩落したということで、こちら立ち入り禁止となっています。」



崩れた土砂の中には、大きな岩も確認されました。



福岡県内では、今回の大雨で、この現場を含む合わせて7件で、崖崩れが発生しました。

また、柳川市では、市街地に降った雨が排水できる量を上回ってあふれ出し、住宅の床上・床下浸水が合わせて9件確認されました。



■中村安里記者

「午前11時すぎの柳川市大浜町です。雨は上がっていますが、辺り一面、冠水したままとなっています。私のひざ下辺りまで水が来ています。」



この地域では、24日から水位が上がり始め、25日の段階で、すでに冠水していたといいます。

■松藤美津子さん

「中、すごいですよ。こんな状態ですよ。全部ぬれて電気も付かないんですよ。」



この地域に住む松藤美津子さんです。



自宅は無事だったものの、倉庫への浸水は防ぐことができなかったといいます。



■松藤さん

Q.倉庫にはどういったものを置いていましたか？

「ジャガイモとか。ことし採れたばかりの。ここ1・2年はなかったかな。みんな油断していたんですよ。そんなにないかな、ことしもって。」



福岡県内の降り始めからの雨量は多い所で、平均的な年間雨量の3分の1に当たる680ミリを超えています。



気象台では、雨がやんだあとも、しばらくは土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけています。