うす紫色の可憐な花をつけているこちらの植物。「オオカワヂシャ」と呼ばれる外来種で、生態系に重大な被害を及ぼす恐れがあるとして「特定外来生物」に指定されています。オオカワヂシャの群生が近年、山形県内で相次いで確認されています。



「里の名水 やまがた百選」に選ばれている、大石田町の導者清水。

長年、地域住民の生活用水として使われ、今もきれいな湧き水が流れています。

この湧き水が流れる先で。





町職員「この導者清水から出った水路がずーっと畑の周りを巡って最上川まで行っている。この水路の中に同じ草がずっと生えている。水路沿いに。これをなるべく葉っぱを残さず抜いてってほしい」水路に生えているのは、直径5ミリほどのうす紫色の花を咲かせた「オオカワヂシャ」です。日当たりの良い水辺を好み、春先に芽生えて急速に成長します。かれんな花をつけていますが、実は外来種。それに、生態系に重大な被害を及ぼす恐れがある「特定外来生物」に指定されています。5月、大石田町にオオカワヂシャの群生があるという情報が寄せられ、「町内で初めての確認」だったことが判明。危機感を持った町は、6月11日、シルバー人材センターに駆除作業を依頼しました。およそ200メートルの水路には背丈が1メートルを超える高さまで伸び、茎も親指ほどの太さになったオオカワヂシャがびっしり。花は終わりかけていて、今にも種が落ちそうな状態でした。山形大学理学部 横山潤教授「非常に成長が早い植物。春先の早い段階から大きくなる。他の植物と競争して打ち負かしてしまうという性質もある」こう話すのは、植物の多様性を研究する山形大学・理学部の横山潤教授です。オオカワヂシャは西日本を中心に広まり、県内では10年ほど前に初めて確認され、近年になってから数が急増しました。急増の理由は分かっていないものの、温暖化も一因とみられています。県みどり自然課によりますと、2023年から2026年までに10数件報告されていますが、県内全域に点在し、確認が追いつかない状況となっています。山形大学理学部横山潤教授「一番の危険性は、日本にカワヂシャという在来生物がいるんですけど、それと非常に近い種類。オオカワヂシャが野生化するとカワヂシャと交雑して日本の本来の植物であるカワヂシャの遺伝的な独立が失われてしまう可能性が非常に高いことが懸念されている。それで特定外来生物に指定されている」県は、日本の在来種であるカワヂシャについて、「ごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高い」とする「絶滅危惧1A類」に指定しています。西日本では既にカワヂシャが外来種のオオカワヂシャと交雑する“遺伝子汚染”が確認されています。県内でもオオカワヂシャが広まることで、カワヂシャ絶滅の危険性が更に増していると横山さんは指摘します。山形大学理学部横山潤教授「今回オオカワヂシャが見つかった地域はカワヂシャが生えている場所と近いところにある。大変心配される状況」今回、発見された場所は最上川近くの水路。種が下流に流れないようくい止める必要があります。一方、駆除は簡単な作業ではありません。会員「タイミングが良く草刈り機を買ったから…」町職員「刈って地中の茎が残っていると茎からまた生えてくる」会員「抜かないと」地道に作業を進めます。町職員「量がすごいですね。ごみ袋を箱で追加で持ってくるように連絡しました」作業開始から1時間。200メートルのうち、10メートルほど進んだだけで、オオカワヂシャは山積みの状態です。この現場の駆除は1日だけでは終わらず、引き抜いた量は2日間で30リットル入りのごみ袋およそ400袋分に上りました。一方で、オオカワヂシャは1株で種を1万粒以上つくるとされ、完全な駆除は至難の業です。山形大学理学部 横山潤教授「種が発芽能力が残った状態で土の中に残っていたりする。そういったものからまた芽が出てくる。かなり長い期間見続けないと完全に除くことはできない」横山さんは希少な在来種を守るためには根気強い駆除作業が必要だといいます。一方、オオカワヂシャのような特定外来生物は、生きた状態での移動が禁止されています。県は、オオカワヂシャを見つけた場合は自治体に連絡するよう呼びかけています。また、自分の所有地で見つけた際には、手で引き抜いてごみ袋に密封し、枯らしてから「燃えるごみ」に出すよう呼びかけています。