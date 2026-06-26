ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR総武本線 午後5時すぎに運転再開 地震の影響で一部区間で一… JR総武本線 午後5時すぎに運転再開 地震の影響で一部区間で一時運転見合わせ JR総武本線 午後5時すぎに運転再開 地震の影響で一部区間で一時運転見合わせ 2026年6月26日 17時38分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、総武本線は午後0時46分ごろの地震の影響で、千葉県内の一部区間で運転を見合わせていましたが、午後5時すぎに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 金属加工, ネジ, 床暖房, グループウェア, 横浜, 神奈川, 射出成形機, 葬儀, 鎌倉