鈴木福＆あの、真冬の海で取っ組み合い「最高でした」「とても素敵だった」『惡の華』最終話で演技【ネタバレあり】
テレビ東京で25日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の最終話が放送され、鈴木福とあの、中西アルノが服を着たまま海に入るシーンに反響が寄せられた。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「最高でした」真冬の海に入り寝転ぶ鈴木福＆あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
最終話では、中学の事件以来、佐和に会うことができた春日。佐和の母（雛形あきこ）から「そっとしておいてあげて」と言われるが、常磐（中西アルノ）が必死に想いを伝え3人は浜辺に移動する。
どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしたのはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする。その中で3人が服のまま海に入り、取っ組み合いをする描写も描かれた。
鈴木は4月のドラマの会見で、海に入るシーンは真冬に撮影したことを明かし「本当に寒くて凍え死にそうになりながら、みんなで暖をとった」と話していた。続けて「みんなで寒い経験をした」と達成感をにじませていた。
そんなシーンにはSNS上で「最高でした」「とても素敵だった」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「最高でした」真冬の海に入り寝転ぶ鈴木福＆あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
どんな風に生きていたのか、あの時突き飛ばしたのはなぜか、仲村に問いかける春日。常磐は過去の自分と重ね、仲村の感情を理解しようとする。その中で3人が服のまま海に入り、取っ組み合いをする描写も描かれた。
鈴木は4月のドラマの会見で、海に入るシーンは真冬に撮影したことを明かし「本当に寒くて凍え死にそうになりながら、みんなで暖をとった」と話していた。続けて「みんなで寒い経験をした」と達成感をにじませていた。
そんなシーンにはSNS上で「最高でした」「とても素敵だった」などの反響が寄せられている。