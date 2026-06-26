プロ野球のファーム・リーグは26日、ファーム交流戦のロッテ―日本ハム戦（市川）、楽天―オリックス戦（森林どりスタジアム泉）、中日―ヤクルト戦（ナゴヤ）、阪神―巨人戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）、DeNA―広島戦（横須賀）の5試合が、台風接近による降雨で中止に。

ソフトバンク―オイシックス戦（タマホームスタジアム筑後）の1試合がナイターで行われる予定になっている。