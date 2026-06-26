ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【ファーム情報】台風接近の影響でファーム・リーグの交流戦5試合が… 【ファーム情報】台風接近の影響でファーム・リーグの交流戦5試合が雨天中止に 【ファーム情報】台風接近の影響でファーム・リーグの交流戦5試合が雨天中止に 2026年6月26日 17時28分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 プロ野球のファーム・リーグは26日、ファーム交流戦のロッテ―日本ハム戦（市川）、楽天―オリックス戦（森林どりスタジアム泉）、中日―ヤクルト戦（ナゴヤ）、阪神―巨人戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）、DeNA―広島戦（横須賀）の5試合が、台風接近による降雨で中止に。 ソフトバンク―オイシックス戦（タマホームスタジアム筑後）の1試合がナイターで行われる予定になっている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ヤクルト 新外国人セデーニョが1軍練習参加 「パワーで期待に応えたい」 ヤクルトは3試合連続雨天中止 池山監督「自然には勝てない」 ローテ再編へ 山本昌氏 恩師との初めての会話内容明かす 先輩たちは戦々恐々「とんでもねぇ人が帰ってくる」 ソフトバンク ドラフト5位の高橋隆慶らが「フレッシュオールスター」選出 高橋「ホームラン狙います」