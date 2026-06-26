自民党の麻生副総裁、鈴木幹事長が国民民主党の玉木代表らと都内で会食しました。国会の会期末が迫る中、重要法案での協力などについて意見交換したとみられます。

【映像】25日夜に会食をした麻生副総裁と玉木代表

25日夜、会食はおよそ2時間にわたって都内の日本料理店で行われました。自民党からは麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行らが出席し、国民民主党は玉木代表、榛葉幹事長、古川代表代行が出席しました。

参議院では与党の過半数割れが続くなか、連立拡大も含めた今後の協力関係の確認や、国会情勢などについて意見交換したものとみられます。

両党の関係をめぐっては、鈴木幹事長ら自民党幹部が「国民民主党も連立に加わってもらうことが大切」と度々発信するなど、秋波を送っています。

ただ、比例のみに絞った衆議院の定数削減法案など、日本維新の会との連立合意政策をめぐって国民民主党との間には溝があり、国民民主党の幹部は自民党が強行に進めた場合、「何の協力もできなくなる」と話しています。

一方で維新は肝いりの副首都関連法案で修正を迫られたことなどで自民党へのいら立ちを募らせていて、自民党ベテラン議員からは「三角関係だ」と心配する声も出ています。（ANNニュース）