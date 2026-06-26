【G17-45】スペースXがスターリンク衛星24機を軌道投入　ブースターは25回目の飛行

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月25日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星24機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-45）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月25日 12時30分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：Starlink衛星 24機（Starlink Group 17-45）

SpaceXのミッションページによると、第1段ブースター（B1081）は今回が25回目の飛行となります。今回のミッションでは、24機のStarlink V2 Mini衛星を搭載したFalcon 9がヴァンデンバーグから南南西方向へ飛行し、衛星の分離は打ち上げから約62分後に行われました。

打ち上げから約8分半後、B1081は太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」へのランディングに成功しました。

2026年のヴァンデンバーグは過去最多ペース

SpaceXは2026年、フロリダのケープカナベラルで「Starship（スターシップ）」関連の運用に注力する方針を強めており、Falcon 9の主力射場はカリフォルニア州のヴァンデンバーグへと移りつつあります。今回のミッションは、同社が6月にヴァンデンバーグから予定している8回の打ち上げのうち7回目にあたります。

Spaceflight Nowによると、現行スケジュールが維持されれば、2026年上半期のヴァンデンバーグからの打ち上げは40回となり、ケープカナベラルの37回を上回る見込みです。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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