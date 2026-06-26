アルピニストの野口健氏（52）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。父親の職業を明かす場面があった。

「ミス日本2026グランプリ」に輝き、共に山で活動する野口絵子さんを娘に持つ野口氏は、子育てに出る職業の癖を問われ「現場第一主義」であると打ち明けた。

「僕は勉強を教えることはできないんで、現場に連れていくんで」と告白。「山だったり、富士山清掃だったり、あとは被災地の活動が最近多いので」「癖っていうか、一緒に活動しているって感じですね」と説明した。

「僕の親父がそうだったんでね」と言及し、「僕の親父が外交官で、中東にいた時に、いろんな難民キャンプとかね」を共に訪れたと回顧した。

「僕が小さい時ですよ。ヤバいところへ連れていくんですよ。本当に危険なところへ連れていくんですよ」と語り、「亡くなった人もたくさん見てきたんんですよ、その現場でね、子供の頃にね」と野口氏。

父にどうしてそんな場所へ連れていくのか尋ねたところ「世の中にはA面とB面があって。パッと見えるのがA面で、あえて行かなきゃいけないのがB面で。世の中のテーマはB面で、お前はBを見ろ」と言われたという。

「それがねえ。いろいろな現場に僕は連れていかれたので、それで娘にそれをやっている感じですね」と自身の子育ての考え方となっていると話した。

そのため「僕から見たら美しい富士山はAじゃないですか。それが樹海の中に行ったらゴミだらけで。それがB面なんです」と力を込めた。