ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」が２６日放送され、サッカーＷ杯・日本−スウェーデン戦を特集した。

元サッカー日本代表の加地亮氏、吉本新喜劇で活躍する浅香あき恵らがゲスト出演。先制ゴールを決めた前田大然について、浅香が“極秘エピソード”を披露した。

２年前に撮影したという、前田との記念写真を公開。「前田選手から撮ってください、って？」と聞かれた浅香は、「そうなんですよ。だから私、親戚のおばちゃんみたいな気持ちになってて。うれしかったです！！」と興奮気味に回想した。前田からのおねだりに、加地氏は「そんなことなかなか言われないですけどね。僕でも言われない」と感心した。

公開された写真は吉本の浅香、内場勝則、レイチェルと、前田の４ショット。レイチェルは撮影当時、ＳＮＳ投稿もしており、「先日起こった奇跡。とあるお店でバッタリと」と紹介していた。

この日の熱戦を加地氏が解説したが、浅香は「私も朝から観たんですよ。めっちゃうれしいと思ったんですけど、リアルタイムで見てないんです…」とゴールシーンを見逃したことを告白。「台風情報が気になって、ちょっとチャンネル変えてしもたんです。そしたらその間にやられてしまって。それは悔しいんです」と痛恨ミスを悔やみつつ、「さすがやわ、大然はん！！」と大阪出身の前田を関西弁で称えていた。