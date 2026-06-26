27日には、西日本から東日本の太平洋側に台風7号・8号が接近する見込みです。



台風の進路が北寄りになった場合、2つの台風は上陸のおそれもあるということです。

2つの台風は、27日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。26日夜以降に関東方面に出かける予定がある方は、所によって非常に激しい雨になるおそれもあり、予定の立て方などにご注意ください。



26日時点では、新潟県内への台風の影響は小さいとみられていますが、万が一の災害時、私たちは、どのように備えればよいのでしょうか。





♦危険を伝える「防災気象情報」とは

ことし5月から新しくなった大雨による土砂災害や浸水、河川の氾濫（はんらん）などの危険を伝える「防災気象情報」、改めて内容をみていきましょう。

防災気象情報のカテゴリーは、「大雨」、「氾濫」、「土砂災害」、「高潮」の4つ。警戒レベルごとに色分けがされています。



防災気象情報が発表される際は「警戒レベルの数字」と「警報」などがセットで発表されます。



例えば「レベル5・大雨特別警報」や「レベル4・土砂災害危険情報」のように“警戒レベル”を冒頭につけて発表されています。



数字が添えられることで迫っている危険がどれくらいのものなのかすぐにわかるようになり、色とレベルで直感的に避難のタイミングを判断できます。

♦「河川の氾濫」は川の規模によって2つのカテゴリーで発表

さらに河川の氾濫については、2つのカテゴリー、「洪水予報河川」と「そのほかの河川」で分けて洪水への注意警戒を呼びかけます。



◆洪水予報河川

信濃川や阿賀野川など比較的大きく、洪水による損害が 重大になる恐れがある”洪水予報河川”の外水氾濫は、【河川氾濫】で河川ごとに、河川の名前と一緒に発表されます。

県内の対象は、荒川、阿賀野川、魚野川、信濃川（中・下流）、関川、中之口川です。



◆そのほかの河川

中小河川は【大雨】のカテゴリーで市町村ごとに発表されます。



「大雨」に関する情報は低地の浸水と河川の増水・氾濫両方を伝えるものなので、具体的にどこでどんな危険が迫っているかキキクルなどで確認することが大切です。

♦避難の判断基準は？

では各種情報が発表されたとき私たちはどんな行動をとればいいのでしょうか。



まず黄色の「レベル2・注意報」では避難ルートやタイミングなど具体的な逃げ方を確認します。



赤の「レベル3・警報」は高齢者等避難とあるようにお年寄りや身体が不自由な方など避難に時間がかかる人が避難を始めます。



紫の「レベル4・危険警報」は基本的には発表された地域の人全員が危険な場所から避難します。



黒の「レベル5・特別警報」では緊急安全確保。すでに安全な避難ができず命の危険が迫っていることから少しでも安全な場所へ直ちに移動することが求められます。



気象庁などは自治体から「避難指示」が発令されていなくても、レベル4やレベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、河川の水位情報などを確認し自ら避難の判断をしてほしいとのことです。

こうした防災気象情報や気象防災速報はテレビやインターネット、防災無線を通じて伝えられます。



災害時でも情報を受け取れるようあらかじめ手段を確認しておくことが大切です。