「頭をクリアに」GK鈴木彩艶が失点に崩れない理由…ビルドアップも圧巻「毎試合成長を感じている」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)がまたしてもビッグセーブを次々に披露し、日本を敗戦から救った。北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦。日本は後半11分に前田大然のゴールで先制したが、わずか6分後の同17分にFWエランガのシュートで同点に追いつかれる嫌な展開。しかもその3分後には守備陣のミスから相手エースFWイサクに決定機を許してしまう。
しかし、日本のゴールマウス前にはこの日も彩艶がいた。冷静にシュートをかき出すと、終盤もロングボールで押し込まれる苦しい時間帯が続き、エランガやFWイサクに強烈なシュートを浴びるなか、ことごとく立ちはだかった。オランダとの初戦に続くファインセーブの連発で失点を1にとどめて勝ち点1をもたらし、グループリーグ2位抜けに貢献した。
シュートストップの局面で見せる素早い反応や屈強なフィジカルを武器とする彩艶。今大会ではそれらに加え、どんなシチュエーションでも落ち着き払ったプレーができているところに価値がある。重視しているのは失点後の切り替えだ。
「毎プレー、いいプレーもミスの後も、頭をクリアにすることが一番。前のプレーは帰ってこない。常に次、次という頭、マインドでいるからこそセーブができる。そういったマインドセットが大事」
スウェーデンに追いつかれた直後も、その考えはぶれなかった。「失点を頭に残すのではなく、自分としても頭をクリアにして、それができたところから、最後まで集中力があって防げたと思う」。失点を引きずることなく、次のプレーに全神経を注ぐ。その精神状態こそが、世界屈指のストライカーとの1対1でも慌てず対応できる理由だった。
今大会を通じて自身の成長も実感している。「毎試合成長を感じている部分はある。1試合目に比べて今日のゲームはビルドアップの中での貢献ができたと思う」。ゴールを守るだけでなく、攻撃の起点としても存在感を増していることが、大きな手応えになっている。
チーム全体にも確かな自信が芽生えている。初戦オランダ戦は先制を許しながら追いつき、第2戦チュニジア戦は先制して逃げ切り、そしてスウェーデン戦は先制後に追いつかれながらも複数失点を許さず、勝ち点1を確保した。
「3試合とも最終的に負けてないというところはプラスだと思いますし、どんな戦い方でも結果がついてくるところは3試合通して分かったことだと思う」。彩艶は胸を張って言う。
3試合を無敗で終え、グループリーグ突破を決めた日本。次に待つのは優勝候補ブラジルだ。それでも23歳の守護神に臆する様子はない。
「強いチーム、素晴らしいチームであることは分かっているけど、自分たちがやるべきことをしっかりとやれば必ず勝てると信じている」
中3日で迎える大一番へ。「タフ(な相手)だからこそ日本の力を発揮できると思うので、この状況を楽しんで次に向かっていきたい」。絶対的守護神の落ち着きは今や日本にとって何より心強い武器。この落ち着きが続く限り、日本はどんな相手にも真っ向勝負できるはずだ。
(取材・文 矢内由美子)
日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)がまたしてもビッグセーブを次々に披露し、日本を敗戦から救った。北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦。日本は後半11分に前田大然のゴールで先制したが、わずか6分後の同17分にFWエランガのシュートで同点に追いつかれる嫌な展開。しかもその3分後には守備陣のミスから相手エースFWイサクに決定機を許してしまう。
シュートストップの局面で見せる素早い反応や屈強なフィジカルを武器とする彩艶。今大会ではそれらに加え、どんなシチュエーションでも落ち着き払ったプレーができているところに価値がある。重視しているのは失点後の切り替えだ。
「毎プレー、いいプレーもミスの後も、頭をクリアにすることが一番。前のプレーは帰ってこない。常に次、次という頭、マインドでいるからこそセーブができる。そういったマインドセットが大事」
スウェーデンに追いつかれた直後も、その考えはぶれなかった。「失点を頭に残すのではなく、自分としても頭をクリアにして、それができたところから、最後まで集中力があって防げたと思う」。失点を引きずることなく、次のプレーに全神経を注ぐ。その精神状態こそが、世界屈指のストライカーとの1対1でも慌てず対応できる理由だった。
今大会を通じて自身の成長も実感している。「毎試合成長を感じている部分はある。1試合目に比べて今日のゲームはビルドアップの中での貢献ができたと思う」。ゴールを守るだけでなく、攻撃の起点としても存在感を増していることが、大きな手応えになっている。
チーム全体にも確かな自信が芽生えている。初戦オランダ戦は先制を許しながら追いつき、第2戦チュニジア戦は先制して逃げ切り、そしてスウェーデン戦は先制後に追いつかれながらも複数失点を許さず、勝ち点1を確保した。
「3試合とも最終的に負けてないというところはプラスだと思いますし、どんな戦い方でも結果がついてくるところは3試合通して分かったことだと思う」。彩艶は胸を張って言う。
3試合を無敗で終え、グループリーグ突破を決めた日本。次に待つのは優勝候補ブラジルだ。それでも23歳の守護神に臆する様子はない。
「強いチーム、素晴らしいチームであることは分かっているけど、自分たちがやるべきことをしっかりとやれば必ず勝てると信じている」
中3日で迎える大一番へ。「タフ(な相手)だからこそ日本の力を発揮できると思うので、この状況を楽しんで次に向かっていきたい」。絶対的守護神の落ち着きは今や日本にとって何より心強い武器。この落ち着きが続く限り、日本はどんな相手にも真っ向勝負できるはずだ。
(取材・文 矢内由美子)