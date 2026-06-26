現実目線の鎌田大地、得意の一発勝負でブラジル戦へ「ガチンコ対決ができるのを楽しむべき」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
首位突破から3位敗退までさまざまな可能性があったグループリーグ最終節で1-1のドロー。2位でのグループリーグ通過を決めた日本代表のMF鎌田大地(クリスタル・パレス)はスウェーデン戦後、極めて現実的かつ客観的な総括を口にした。
「もちろん勝ち点3を取れた試合だと思うし、取るべき試合だったと思う。ただ勝ち点1で終わってしまったけど、自分たちの最低限であるグループリーグ突破を自力で決めることができたし、何も悲観する内容ではなかった。どのみちこのベスト32(ラウンド32)が自分たちにとって一番の鬼門であるのは間違いないので、次の試合に全てを注ぎ込んで、次のラウンドに挑めるようにやっていきたい」(鎌田)
初戦オランダ戦はボランチ、第2戦は左シャドーで先発した鎌田はこの日、ボランチに戻って先発出場。MF田中碧とのコンビで試合を作った。
対戦相手は前節までの3-5-2から3-4-2-1にシステムを変えてきたが、「相手がどのフォーメーションでも、どんなやり方をしてきても積み上げてきたものがあるので、何か特別なことをする必要はなかった」と淡々。「前3人が強烈だったので、攻めている時のリスク管理とセカンドボールを拾うというのを僕と碧は意識していた。そこは全てできていただろうし、基本的にはやりたいことができていた」と手応えを口にした。
攻撃については「もっとうまくできたんじゃないかなというのが個人的には思うし、もっと鋭さだったりというのが今日は少し足りなかった」と課題も述べたが、その言葉もあくまで伸び代を捉えたものだったようだ。
「全ての試合でパーフェクトで自分たちの思うような試合展開というのは、このような舞台で、このレベルではなかなか難しい。実際にドイツが(エクアドルに)今日負けていたり、優勝候補と言われている国でも苦戦することはある。自分たちは負けてもないし、悲観する内容ではなく、次のラウンドに進めたので」
そう話した鎌田は「次からは内容が良くても負けたら終わっちゃうし、チームとしてどんな内容でも勝っていかないといけない舞台ではあると思う。チームとして総力戦になるのでやっていけたら」と一発勝負の決勝トーナメントを見つめた。
日本のラウンド32の相手は過去最多5回の優勝を誇るブラジル。日本は昨年10月、ホームでの国際親善試合で3-2の逆転勝利を演じたが、鎌田は「メンタリティ的にもナメてかかられることはないと思う。本当にガチンコ勝負で試合ができる」と受け止めながら力強く意気込んだ。
「こういう大舞台でブラジルのような国と日本が張り合えるというのは自分たちが成長してきた証。楽しむことが一番大事だと思う。このような舞台でそういう相手とガチンコ対決ができるというのは自分たちが楽しむべき。あとはピッチで自分たちが結果を持ち帰れれば、日本サッカーは進化していると言えると思う。それをピッチで証明できるように全力を出していければ」(鎌田)
鎌田自身は昨季以降、クリスタル・パレスでFA杯とUEFAカンファレンスリーグを制しており、一発勝負のカップ戦では経験豊富。「スペシャルなことをする必要はないし、僕たちが8年間積み上げてきたものがある。もちろん決勝トーナメントに上がって少し固くなるとは思うけど、いつも通り積み上げてきたものをやるだけ」と頼もしい心得を口にし、王国撃破に闘志を燃やした。
(取材・文 竹内達也)
首位突破から3位敗退までさまざまな可能性があったグループリーグ最終節で1-1のドロー。2位でのグループリーグ通過を決めた日本代表のMF鎌田大地(クリスタル・パレス)はスウェーデン戦後、極めて現実的かつ客観的な総括を口にした。
「もちろん勝ち点3を取れた試合だと思うし、取るべき試合だったと思う。ただ勝ち点1で終わってしまったけど、自分たちの最低限であるグループリーグ突破を自力で決めることができたし、何も悲観する内容ではなかった。どのみちこのベスト32(ラウンド32)が自分たちにとって一番の鬼門であるのは間違いないので、次の試合に全てを注ぎ込んで、次のラウンドに挑めるようにやっていきたい」(鎌田)
対戦相手は前節までの3-5-2から3-4-2-1にシステムを変えてきたが、「相手がどのフォーメーションでも、どんなやり方をしてきても積み上げてきたものがあるので、何か特別なことをする必要はなかった」と淡々。「前3人が強烈だったので、攻めている時のリスク管理とセカンドボールを拾うというのを僕と碧は意識していた。そこは全てできていただろうし、基本的にはやりたいことができていた」と手応えを口にした。
攻撃については「もっとうまくできたんじゃないかなというのが個人的には思うし、もっと鋭さだったりというのが今日は少し足りなかった」と課題も述べたが、その言葉もあくまで伸び代を捉えたものだったようだ。
「全ての試合でパーフェクトで自分たちの思うような試合展開というのは、このような舞台で、このレベルではなかなか難しい。実際にドイツが(エクアドルに)今日負けていたり、優勝候補と言われている国でも苦戦することはある。自分たちは負けてもないし、悲観する内容ではなく、次のラウンドに進めたので」
そう話した鎌田は「次からは内容が良くても負けたら終わっちゃうし、チームとしてどんな内容でも勝っていかないといけない舞台ではあると思う。チームとして総力戦になるのでやっていけたら」と一発勝負の決勝トーナメントを見つめた。
日本のラウンド32の相手は過去最多5回の優勝を誇るブラジル。日本は昨年10月、ホームでの国際親善試合で3-2の逆転勝利を演じたが、鎌田は「メンタリティ的にもナメてかかられることはないと思う。本当にガチンコ勝負で試合ができる」と受け止めながら力強く意気込んだ。
「こういう大舞台でブラジルのような国と日本が張り合えるというのは自分たちが成長してきた証。楽しむことが一番大事だと思う。このような舞台でそういう相手とガチンコ対決ができるというのは自分たちが楽しむべき。あとはピッチで自分たちが結果を持ち帰れれば、日本サッカーは進化していると言えると思う。それをピッチで証明できるように全力を出していければ」(鎌田)
鎌田自身は昨季以降、クリスタル・パレスでFA杯とUEFAカンファレンスリーグを制しており、一発勝負のカップ戦では経験豊富。「スペシャルなことをする必要はないし、僕たちが8年間積み上げてきたものがある。もちろん決勝トーナメントに上がって少し固くなるとは思うけど、いつも通り積み上げてきたものをやるだけ」と頼もしい心得を口にし、王国撃破に闘志を燃やした。
(取材・文 竹内達也)