人気番組「新・鉄道ひとり旅」第276回目の舞台は、アルピコ交通上高地線。

旅鉄道BIG4の一人でもあるダーリンハニー吉川正洋さんらが全国鉄道をぶらりひとり旅して回る、「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組です。

2026年6月27日放送の276回目の舞台は、アルピコ交通上高地線を取り上げます。上高地線は、長野県を走るローカル線で、松本駅〜新島々駅までの14.4kmを結びます。現在アルピコ交通では、2026年9月30日(水)まで「台北メトロ友好締結紀念ヘッドマーク」が掲出されています。

松本駅を出発！（写真：鉄道チャンネル）

それでは、しゅっぱーーー・・・、一駅目の西松本駅で降りちゃえいっ！駅周辺を散策中、電チラ（電車がチラっと見える）を発見。電チラする顔が、まるでこっちを見ているよう。こっちが電車を見ているのか、電車がこっちを見ているのか・・・

北新・松本大学前駅では、駅名にもなっている松本大学の周りをブラブラしながら電車をパシャリしたり、お食事したり、しながらユルリと一駅散歩します。

新村駅といえば？そう！車庫！引退した車両が見れたり、昔の社章が見れたりと見どころ満載の駅です。

アルピコ交通上高地線の風景 （写真：PIXTA）

波田駅では、平坦な道を歩いていると見えてきた景色に驚き！吉川さんが歩いていた場所は、なんと上の方の道でした。実に面白い！さらにさらに、思わぬ出会いがありましたよ〜

新島々駅では、「森の隠れ家ソフトクリーム」でソフトクリームを食べつつ見える景色は、電車。最高のトレインビューソフトクリームスポットを見つけました！

鉄道とバスの組み合わせで、山々がある絶景の大自然スポットまでも行ける魅力あふれるアルピコ交通上高地線。

バスで移動です（写真：鉄道チャンネル）

ものすごく近くで電車を座って見れるスポットがあったり、大学生活を思い返したり、出会いがあったりこれぞ旅！と思える回です。

上高地の風景です（写真：鉄道チャンネル）

スカパー！「鉄道チャンネル」（Ch.546）での276話の初回放送は、2026年6月27日(土)夜10時からです。お楽しみに。

【番組情報】新・鉄道ひとり旅 | 旅とおでかけ 鉄道チャンネル

（写真：鉄道ひとり旅・鉄道チャンネル）

鉄道チャンネル編集部

（旅とおでかけ！鉄道チャンネル）