FWアンデルソン・ロペスが神戸に電撃加入!! 23年と24年のJ1得点王「私にとって特別な場所である日本において…」
ヴィッセル神戸は26日、FWアンデルソン・ロペス(32)がライオン・シティ・セーラーズ(シンガポール)から完全移籍加入することを発表した。
ロペスは2022年から25年7月まで横浜F・マリノスでプレーし、23年と24年にはJ1得点王に輝いた。シンガポールでは2025-26シーズンの公式戦で34試合19得点を記録している。Jリーグ復帰に際して以下のようにコメントした。
「伝統ある素晴らしいクラブからお声がけいただき、心から感謝しています。私にとって特別な場所である日本において、ヴィッセル神戸の選手として戦えることを誇りに思います。目標達成に向けて、これまで通り全力を尽くします。Vamos, Vissel Kobe!」
ロペスは2022年から25年7月まで横浜F・マリノスでプレーし、23年と24年にはJ1得点王に輝いた。シンガポールでは2025-26シーズンの公式戦で34試合19得点を記録している。Jリーグ復帰に際して以下のようにコメントした。
「伝統ある素晴らしいクラブからお声がけいただき、心から感謝しています。私にとって特別な場所である日本において、ヴィッセル神戸の選手として戦えることを誇りに思います。目標達成に向けて、これまで通り全力を尽くします。Vamos, Vissel Kobe!」