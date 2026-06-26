水着カットやランジェリーショットなどを採用！乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』封入特典ポストカード絵柄公開

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6月30日に発売される乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』の封入特典ポストカード絵柄が公開された。

■封入特典ポストカードは全6種

思わず集めたくなる封入特典のポストカードは全6種。

プールサイドで横になるやんちゃん（金川の愛称）、黒のランジェリーを身につけてやわらかな表情を向けるやんちゃん、フレッシュなオレンジの水着姿がまぶしいやんちゃん、サウナを楽しみながら笑顔を浮かべるやんちゃん、ブルーの水着姿でポテトチップスを味わうかわいさたっぷりのやんちゃん、抜群のプロポーションが美しいやんちゃんと、バラエティ豊かな6カットを使用したポストカードが用意されている。

※メイン写真は通常版の表紙カット

撮影：三宮幹史

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

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