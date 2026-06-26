[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇146銘柄・下落159銘柄（東証終値比）
6月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは321銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は159銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは28銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は560円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7815> 東京ボード 306 +80（ +35.4%）
2位 <6696> トラースＯＰ 322 +80（ +33.1%）
3位 <3673> ブロドリーフ 447 +73.5（ +19.7%）
4位 <8946> エイシアンＳ 86 +14（ +19.4%）
5位 <4395> アクリート 932 +145（ +18.4%）
6位 <7624> ＮａＩＴＯ 159 +21（ +15.2%）
7位 <4446> リンクユーＧ 764 +100（ +15.1%）
8位 <6548> 旅工房 99.9 +11.9（ +13.5%）
9位 <7709> クボテック 64 +7（ +12.3%）
10位 <1663> Ｋ＆Ｏエナジ 2199.9 +227.4（ +11.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3469> デュアルＴ 920 -102（ -10.0%）
2位 <3986> ビーブレイク 499 -51（ -9.3%）
3位 <3135> マーケットＥ 1260 -125（ -9.0%）
4位 <3457> ＡｎｄＤｏ 950 -78（ -7.6%）
5位 <2778> パレモ・ＨＤ 117.5 -9.5（ -7.5%）
6位 <3771> システムリサ 1600 -124（ -7.2%）
7位 <3041> ビューテＨＤ 423 -31（ -6.8%）
8位 <4335> ＩＰＳＨＤ 1155 -80（ -6.5%）
9位 <3950> ザ・パック 1300 -90（ -6.5%）
10位 <3154> メディアス 780 -52（ -6.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 2930 +94.0（ +3.3%）
2位 <5801> 古河電 4591 +63（ +1.4%）
3位 <4062> イビデン 24300 +300（ +1.2%）
4位 <6501> 日立 4530 +52（ +1.2%）
5位 <6981> 村田製 10890 +120（ +1.1%）
6位 <6479> ミネベア 4857.9 +52.9（ +1.1%）
7位 <5802> 住友電 3015.1 +31.3（ +1.1%）
8位 <6723> ルネサス 4845 +45（ +0.9%）
9位 <8233> 高島屋 2591.7 +22.7（ +0.9%）
10位 <2413> エムスリー 1780.7 +14.2（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1928> 積水ハウス 3250 -90.0（ -2.7%）
2位 <7751> キヤノン 4151 -107（ -2.5%）
3位 <8804> 東建物 3237 -81.0（ -2.4%）
4位 <5108> ブリヂストン 3380 -82.0（ -2.4%）
5位 <7272> ヤマハ発 1230.5 -29.5（ -2.3%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3277 -74.0（ -2.2%）
7位 <2502> アサヒ 1529 -34.0（ -2.2%）
8位 <2914> ＪＴ 5955 -117（ -1.9%）
9位 <4911> 資生堂 2535 -38.5（ -1.5%）
10位 <2501> サッポロＨＤ 2039.7 -26.3（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7815> 東京ボード 306 +80（ +35.4%）
2位 <6696> トラースＯＰ 322 +80（ +33.1%）
3位 <3673> ブロドリーフ 447 +73.5（ +19.7%）
4位 <8946> エイシアンＳ 86 +14（ +19.4%）
5位 <4395> アクリート 932 +145（ +18.4%）
6位 <7624> ＮａＩＴＯ 159 +21（ +15.2%）
7位 <4446> リンクユーＧ 764 +100（ +15.1%）
8位 <6548> 旅工房 99.9 +11.9（ +13.5%）
9位 <7709> クボテック 64 +7（ +12.3%）
10位 <1663> Ｋ＆Ｏエナジ 2199.9 +227.4（ +11.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3469> デュアルＴ 920 -102（ -10.0%）
2位 <3986> ビーブレイク 499 -51（ -9.3%）
3位 <3135> マーケットＥ 1260 -125（ -9.0%）
4位 <3457> ＡｎｄＤｏ 950 -78（ -7.6%）
5位 <2778> パレモ・ＨＤ 117.5 -9.5（ -7.5%）
6位 <3771> システムリサ 1600 -124（ -7.2%）
7位 <3041> ビューテＨＤ 423 -31（ -6.8%）
8位 <4335> ＩＰＳＨＤ 1155 -80（ -6.5%）
9位 <3950> ザ・パック 1300 -90（ -6.5%）
10位 <3154> メディアス 780 -52（ -6.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 2930 +94.0（ +3.3%）
2位 <5801> 古河電 4591 +63（ +1.4%）
3位 <4062> イビデン 24300 +300（ +1.2%）
4位 <6501> 日立 4530 +52（ +1.2%）
5位 <6981> 村田製 10890 +120（ +1.1%）
6位 <6479> ミネベア 4857.9 +52.9（ +1.1%）
7位 <5802> 住友電 3015.1 +31.3（ +1.1%）
8位 <6723> ルネサス 4845 +45（ +0.9%）
9位 <8233> 高島屋 2591.7 +22.7（ +0.9%）
10位 <2413> エムスリー 1780.7 +14.2（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1928> 積水ハウス 3250 -90.0（ -2.7%）
2位 <7751> キヤノン 4151 -107（ -2.5%）
3位 <8804> 東建物 3237 -81.0（ -2.4%）
4位 <5108> ブリヂストン 3380 -82.0（ -2.4%）
5位 <7272> ヤマハ発 1230.5 -29.5（ -2.3%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3277 -74.0（ -2.2%）
7位 <2502> アサヒ 1529 -34.0（ -2.2%）
8位 <2914> ＪＴ 5955 -117（ -1.9%）
9位 <4911> 資生堂 2535 -38.5（ -1.5%）
10位 <2501> サッポロＨＤ 2039.7 -26.3（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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