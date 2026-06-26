　6月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは321銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は159銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは28銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は560円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7815>　東京ボード　　　　　306　　+80（ +35.4%）
2位 <6696>　トラースＯＰ　　　　322　　+80（ +33.1%）
3位 <3673>　ブロドリーフ　　　　447　+73.5（ +19.7%）
4位 <8946>　エイシアンＳ　　　　 86　　+14（ +19.4%）
5位 <4395>　アクリート　　　　　932　 +145（ +18.4%）
6位 <7624>　ＮａＩＴＯ　　　　　159　　+21（ +15.2%）
7位 <4446>　リンクユーＧ　　　　764　 +100（ +15.1%）
8位 <6548>　旅工房　　　　　　 99.9　+11.9（ +13.5%）
9位 <7709>　クボテック　　　　　 64　　 +7（ +12.3%）
10位 <1663>　Ｋ＆Ｏエナジ　　 2199.9 +227.4（ +11.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3469>　デュアルＴ　　　　　920　 -102（ -10.0%）
2位 <3986>　ビーブレイク　　　　499　　-51（　-9.3%）
3位 <3135>　マーケットＥ　　　 1260　 -125（　-9.0%）
4位 <3457>　ＡｎｄＤｏ　　　　　950　　-78（　-7.6%）
5位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　117.5　 -9.5（　-7.5%）
6位 <3771>　システムリサ　　　 1600　 -124（　-7.2%）
7位 <3041>　ビューテＨＤ　　　　423　　-31（　-6.8%）
8位 <4335>　ＩＰＳＨＤ　　　　 1155　　-80（　-6.5%）
9位 <3950>　ザ・パック　　　　 1300　　-90（　-6.5%）
10位 <3154>　メディアス　　　　　780　　-52（　-6.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　　 2930　+94.0（　+3.3%）
2位 <5801>　古河電　　　　　　 4591　　+63（　+1.4%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　24300　 +300（　+1.2%）
4位 <6501>　日立　　　　　　　 4530　　+52（　+1.2%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　10890　 +120（　+1.1%）
6位 <6479>　ミネベア　　　　 4857.9　+52.9（　+1.1%）
7位 <5802>　住友電　　　　　 3015.1　+31.3（　+1.1%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　　 4845　　+45（　+0.9%）
9位 <8233>　高島屋　　　　　 2591.7　+22.7（　+0.9%）
10位 <2413>　エムスリー　　　 1780.7　+14.2（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1928>　積水ハウス　　　　 3250　-90.0（　-2.7%）
2位 <7751>　キヤノン　　　　　 4151　 -107（　-2.5%）
3位 <8804>　東建物　　　　　　 3237　-81.0（　-2.4%）
4位 <5108>　ブリヂストン　　　 3380　-82.0（　-2.4%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1230.5　-29.5（　-2.3%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3277　-74.0（　-2.2%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1529　-34.0（　-2.2%）
8位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5955　 -117（　-1.9%）
9位 <4911>　資生堂　　　　　　 2535　-38.5（　-1.5%）
10位 <2501>　サッポロＨＤ　　 2039.7　-26.3（　-1.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース