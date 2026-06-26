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台風7号・8号の接近を前に、26日、各地で局地的に非常に激しい雨が降りました。

JR西日本によりますと京阪神地区では大雨のため、琵琶湖線や奈良線、大和路線などの路線で運転を見合わせていて、終日運転を取り止める区間もあるということです。（午後5時時点）

▼北陸線 
長浜 ～ 敦賀［終日運転取り止め］
長浜 ～ 近江塩津［終日運転取り止めの可能性］

▼琵琶湖線 
長浜 ～ 米原［終日運転取り止め］
長浜 ～ 河瀬 ［終日運転取り止めの可能性］

▼ 草津線 
柘植 ～ 草津［運転見合わせ］ 

▼奈良線 
京都 ～ 城陽［運転見合わせ］ 
城陽 ～ 奈良［終日運転取り止め］  
京都 ～ 奈良［終日運転取り止めの可能性］ 

▼学研都市線 
木津 ～ 京田辺  ［終日運転取り止め］ 
京田辺 ～ 松井山手 ［運転見合わせ］ 
木津 ～ 四条畷 ［終日運転取り止めの可能性］ 

▼大和路線
加茂 ～ 柏原  ［終日運転取り止め］ 
柏原 ～ ＪＲ難波  ［運転見合わせ］ 

▼和歌山線 
王寺 ～ 五条 ［終日運転取り止め］  

▼万葉まほろば線 
奈良 ～ 高田  ［終日運転取り止め］  

▼関西線 
亀山 ～ 加茂 ［終日運転取り止め］ 