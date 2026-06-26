【JR西日本】関西全域で大雨の影響でダイヤ大幅に乱れる 学研都市線・大和路線など各線で「終日運転取り止め」も
台風7号・8号の接近を前に、26日、各地で局地的に非常に激しい雨が降りました。
JR西日本によりますと京阪神地区では大雨のため、琵琶湖線や奈良線、大和路線などの路線で運転を見合わせていて、終日運転を取り止める区間もあるということです。（午後5時時点）
▼北陸線
長浜 ～ 敦賀［終日運転取り止め］
長浜 ～ 近江塩津［終日運転取り止めの可能性］
▼琵琶湖線
長浜 ～ 米原［終日運転取り止め］
長浜 ～ 河瀬 ［終日運転取り止めの可能性］
▼ 草津線
柘植 ～ 草津［運転見合わせ］
▼奈良線
京都 ～ 城陽［運転見合わせ］
城陽 ～ 奈良［終日運転取り止め］
京都 ～ 奈良［終日運転取り止めの可能性］
▼学研都市線
木津 ～ 京田辺 ［終日運転取り止め］
京田辺 ～ 松井山手 ［運転見合わせ］
木津 ～ 四条畷 ［終日運転取り止めの可能性］
▼大和路線
加茂 ～ 柏原 ［終日運転取り止め］
柏原 ～ ＪＲ難波 ［運転見合わせ］
▼和歌山線
王寺 ～ 五条 ［終日運転取り止め］
▼万葉まほろば線
奈良 ～ 高田 ［終日運転取り止め］
▼関西線
亀山 ～ 加茂 ［終日運転取り止め］