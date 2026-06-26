日本の相手はブラジル

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本はブラジルとの対戦が決定した。25日（日本時間26日）、グループF最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分け。グループF2位通過となり、中3日でW杯5度制覇の王国との大一番に臨む。

その対戦予想がSNSで話題を呼んでいる。イタリアの著名なサッカー記者ファブリツィオ・ロマーノ氏が26日、Xを更新し「W杯ベスト32でブラジルvs日本が実現！ 次のラウンドに進むのはどちらのチーム？」とアンケートを実施。7時間で約40万票が集まった時点では、日本が51.5％、ブラジルが48.5％。日本がブラジルを上回る結果となっている。

この投稿に海外ファンも反応している。SNSでは「日本はサプライズ可能だ」「強固な日本を倒すのは簡単ではない」「ブラジルは十分に気をつけろ」「この試合、日本が楽勝するよ」「W杯では格下とされるチームが好成績を収めるものだ」「日本を決して過小評価してはならない」などのコメントが集まった。

ブラジル戦は日本時間30日午前2時のキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）