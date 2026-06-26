サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が26日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）で日本が決勝トーナメント（T）1回戦で戦うブラジルの対策を披露した。

F組2位で迎えた最終節、日本は後半11分、MF前田大然のゴールで先制したが、同17分に追いつかれた。その後も攻め込まれる時間帯が続いたが、GK鈴木彩艶の好セーブなどで粘り、1−1のドロー。グループを2位で通過し、29日（日本時間30日）の相手はブラジルに決まった。

F組1位通過なら、モロッコとの対戦だったが、相手はブラジルに。武田は「モロッコよりも戦いやすい」と評した。

「ブラジルは個人技で、ドリブル中心で来るので、1対1に対しては1対2（の状況を作る）という対策をすればいい」。まずは守備面での注意事項を挙げつつ、相手の欠点を指摘した。「ディフェンスは南米予選でも10チーム中5位なんです。失点が凄く多いんです」。ブラジルは、10チームが出場した南米予選で、5位と低迷。18試合で17失点と多かった。

武田は「攻撃は凄いですけど、守備はアレ（強くない）なので、そのへんを1対1でマーク、1対1で負けない（のが大事）」と、攻略の糸口を口に。また、昨年10月に親善試合で日本が勝っていることにも触れ、「特にブラジルと日本でやった時に、3−2で勝っているんです。そのへんの経験もありますから、ブラジルもギアを上げてきますけれど、戦いやすいかなと思います」と見通した。