将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント2回戦が6月26日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が佐藤天彦九段（38）に58手で勝利した。この結果、藤井竜王・名人はベスト4へ進出。前王座として、伊藤匠王座（叡王、23）へのリターンマッチに向け大きな一勝を手にした。

【映像】藤井六冠が準決勝進出を決めた瞬間

振り駒で佐藤九段の先手番となり、戦型は角換わりの出だしとなった本局。中盤以降、後手番の藤井竜王・名人が見せた強気の攻めが盤上を支配した。解説陣が「珍しい」と評したほどの積極的な先制攻撃が功を奏し、佐藤九段に付け入る隙を与えない的確な指し回しでリードを拡大。そのまま鋭い踏み込みで押し切る形となり、終局時間は夕食休憩前の17時24分、58手と短手数の早期決着となった。

勝利した藤井竜王・名人は、「際どい将棋だと思っていた。銀が攻めに参加する形になり、攻めがつながりそうな展開になったのかなと思った」と総括。次戦の準決勝に向けて、「目の前の一局に全力を尽くすという気持ちで頑張ります」と意気込みを語った。

一方、佐藤九段は、「中盤は（後手に）細かく攻めをつなげられ、方針があべこべになってしまった。強く対応しないといけないところでできず、純粋に精度を欠いていて中盤を切り抜けられなかった」と振り返った。

昨年の第73期五番勝負でタイトルを失い、今期は挑戦者として覇権奪還を目指す藤井竜王・名人。本局の快勝によって自身の公式戦連勝記録を「13」に伸ばしたほか、2026年度の成績も無傷の8戦全勝とした。並み居る強敵が揃う過酷なトーナメントにおいて、絶対王者としての圧倒的な勝負強さを存分に見せつけている。

一方、敗れた佐藤九段は、第63期以来11期ぶり2度目となる王座挑戦を目指して大一番に臨んだ。しかし、藤井竜王・名人の猛攻の前に自陣を立て直すことができず、ベスト8で無念の敗退となった。

勝利した藤井竜王・名人は、次戦の準決勝で丸山忠久九段（55）対木村一基九段（53）戦の勝者と激突する。実力者同士の対決を制し、再び五番勝負の舞台へと帰還できるか。快進撃を続ける藤井竜王・名人の次戦に、さらなる注目が集まる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）