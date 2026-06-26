スウェーデンも突破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦し、1-1で引き分けた。同組2位で決勝トーナメント（T）進出。またスウェーデンも同組3位突破となった。試合後、スウェーデンのグレアム・ポッター監督が“本音”を明かしている。

前半はスコアレスで折り返す展開。試合後に会見したポッター監督には「ハーフタイムの時点で、森保監督と握手をして『引き分けにしよう』と言う気はありましたか？」との質問が飛んだ。会見の様子をFIFAの公式YouTubeが伝えている。

指揮官は迷わず赤裸々に言った。「日本の監督と？ すぐにでもその申し出に飛びついていただろうね」。もちろんジョーク。ただ決勝トーナメント進出へ、日本戦で最重要なのは勝ち点1を積み上げること。事実、ドローで、その通りの結果を導いた。

勝ち点を4に伸ばし、3位でグループリーグ突破を果たしたスウェーデン。決勝トーナメント1回戦の相手は、まだ確定していないが、フランス、ノルウェー、ドイツなどと対戦する可能性が高い。



（THE ANSWER編集部）