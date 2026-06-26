お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。矢作が夏休みで来週放送回を欠席すると発表した。

矢作は「来週のお知らせがあります。来週7月2日の放送、私矢作、早めの夏休みをいただきたいと思っております。ですので恒例の録音…ではなく！ 生放送です」と切り出した。

そして「私矢作は…と言いましたね？ はい、小木さんは休みません。小木さん1人で2時間やります！」と発表した。

小木は「来たね〜やっと来たね、俺の2時間がね。やっとだよ。待ちに待った」と胸を張った。ここ2週はサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会ネタで膨らませていたが、矢作からは「W杯の話だけするわけにはいかないんです。不安な2時間じゃないですか」と指摘され、エピソードトークを求められた。

小木は矢作が遅刻や体調不良で欠席した際は、ラジオブースに常駐している放送作家、鈴木工務店とトークを展開。その後、ゲストを呼んでのトークをしていた。

Xでは「来週は小木さんのソロ？ それとも鈴木拓ちゃんの乱入か」「来週は小木さんだけなのでリスナーは小木さんを盛り立てること！」「小木さんは休まないw」などと書き込まれていた。