2026 年7月3日（金）深夜24時12分放送スタート ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」 ホラー漫画界の鬼才！ 伊藤潤二の“傑作集”を実写ドラマ化！！「死びとの恋わずらい」ヒロイン・みどり役に莉子、「緩やかな別れ」璃子の夫・誠役に葉山奨之ら物語を濃密に彩る新キャストが解禁！伊藤潤二よりスペシャル描き下ろしイラストが到着！新場面写真も一挙公開！

テレ東では、7月3日（金）から、ドラマ24「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送します。

原作者は、代表作『富江』『うずまき』をはじめ、今や日本国内のみならず世界中で熱狂的な人気を誇るホラー漫画家・伊藤潤二 。

海外30カ国以上で出版され、漫画界のアカデミー賞と称される米国アイズナー賞では、日本人最多となる4度の受賞と殿堂入りを果たすなど、「世界のホラーマスター」として確固たる地位を築き上げています。本作は伊藤潤二の傑作から珠玉の13作品を厳選した、オムニバス形式で描く実写連続ドラマとなります。これまでに、各話の主人公を務める豪華キャストに加え、IVEが担当するオープニング主題歌「JIGSAW」、10CMによるエンディングテーマ「The Darkest Night」、キービジュアル、予告映像、Anime Expo 2026での上映決定などが解禁され、放送開始に向けて大きな注目を集めています。

そしてこの度、物語の不穏な世界観を一気に加速させる追加キャストを解禁！さらに、原作者・伊藤潤二が実写ドラマ化を祝して、特別に描き下ろしたコラボイラストが到着。新場面写真も一挙に解禁いたします。

“夜も眠れぬ奇妙な話”へと誘う、追加キャストが一挙解禁！



すでに発表されている各話の主人公を務める豪華キャスト陣に加え、全13作品の物語をさらに深める追加キャストたちが集結。

第2話「死びとの恋わずらい -四つ辻の美少年-」・第8話「死びとの恋わずらい -悩む女と影-」・第10話「-死びとの恋わずらい 絶叫の夜-」の3つのエピソードに登場する、主人公・深田龍介(細田佳央太)の幼馴染で本作のヒロイン・柴山みどり役には莉子。幼い頃に龍介と同じ町で過ごし、再びこの地で龍介と出会うみどりは、霧深い町に伝わる恋占い“辻占(つじうら)”と、四つ辻に現れる“美少年”をめぐる物語の中で、龍介の過去と現在をつなぐ重要な存在となります。

同じく、第8話、第10話に登場する、龍介の親友・手島光太郎役には藤本洸大。龍介の身を案じ、共に“美少年”の影を追う手島。しかし、次々と狂気が連鎖する町の中で、手島自身もまた“美少年”をめぐる恐怖に吞み込まれていきます。

第4話「地縛者」に登場する、ボランティアオフィスのリーダー・渡辺慎二役には福山翔大。日本各地のさまざまな場所で急増する、一歩も動かず立ち尽くしたままとなる人々―通称“地縛者”を支援する活動の中で、主人公・浅野結衣(円井わん)を支える存在となります。しかし、やがて渡辺自身もこの異常事態の渦中へと引きずり込まれていきます。

第7話「顔泥棒」に登場する、亀井役には星乃あんな。主人公・町田由美(山粼七海)は、転校先の学校で “同じ顔”をした二人の少女に出会います。血の繋がりはないという亀井は、なぜか転校生の町田に懐き、異様に距離を縮めようとする不気味な存在となっていきます。

“同じ顔”を持つ少女たちはなぜ現れたのか。そして、なぜ亀井は町田に近付くのか。予測不能な怪異に吞み込まれていく少女たちの運命とは―。

第9話「あばら骨の女」に登場する、瑠璃子役には小倉ゆうか。主人公・ユリ(齊藤なぎさ)が憧れる、兄の恋人・瑠璃子。美しい腰のくびれを持つ瑠璃子は、ユリの“美”への執着を刺激する存在でありながら、やがて「あばら骨を取られる」という不気味な言葉とともに、戦慄の運命へと引きずり込んでいきます。

第11話「押切異談」に登場する、藤井未央役には陣野小和。孤独な高校生・押切トオル(齋藤潤)は、クラスメートである藤井のペンフレンド“ユッコ”からの異様な手紙に藤井とともに翻弄されていき、やがてその手紙に隠された恐ろしい秘密を知ることとなります。押切の住む古い洋館を舞台に、現実と異世界の境界が揺らぎ始め、やがて誰も予想出来ない恐怖が浮かび上がっていきます。

第12話「緩やかな別れ」に登場する、戸倉家の跡取りであり、璃子の夫・誠役には葉山奨之。由緒ある一族の一員として、璃子(恒松祐里)を優しく受け入れながらも、戸倉家に伝わる“死者との緩やかな別れ”という不思議な風習と深く関わっていきます。

そして、璃子の父・慎太郎役には利重剛。戸倉家に嫁いだ娘と、ある秘密を静かに見守る存在として、切なくも奇妙な最終話は観る者の涙を誘う、美しくも儚い結末へと導いていきます。

霧深い町に現れる美少年、動けなくなった人々、顔を奪う少女、美しさへの執着、異世界へとつながる屋敷、そして死者との緩やかな別れ――。追加キャスト陣の参加により、伊藤潤二作品ならではの“美しくも悍ましい”世界は、さらに濃密な仕上がりをみせています。

日常のすぐ隣に潜む違和感と、そこから逃れられなくなっていく登場人物たちの姿に、ぜひご注目ください！



伊藤潤二による実写ドラマ化お祝い描き下ろしイラストが到着！

“四つ辻の美少年”と、無数の“ナナナ”が織りなす“奇妙すぎる”特別ビジュアル！

解禁したイラストは、伊藤潤二作品の中でも強烈な美しさと存在感を放つ原作キャラクター“四つ辻の美少年”と、その周囲を埋め尽くすように集まったテレ東のバナナ社員・ナナナの姿が描かれています。

静かに佇む“四つ辻の美少年”が放つ妖しく不穏な雰囲気と、美少年に魅せられて集まる無数のナナナたち。その異様な組み合わせが、どこか可笑しく、唯一無二のイラストに仕上がりました。

伊藤潤二特有のタッチと、テレ東らしい遊び心が融合した本イラスト。ドラマ化を記念して描かれた、“ストレンジ”な世界観を象徴する特別な一枚に、ぜひご注目ください！

奇妙な世界の深淵へ、引きずり込まれる――

戦慄の表情を捉えた、新たな場面写真が一挙解禁！

あわせて解禁された場面写真は、各エピソードの張り詰めた世界観を切り取ったカットの数々。各話の主人公を務めるキャスト陣たちが底知れない恐怖に直面する姿や、日常の中に潜む違和感、そして原作の空気感を実写ならではの圧倒的なリアリティーで映し出した場面写真となっています。

場面写真からも、伊藤潤二作品ならではの“奇妙で美しい世界”の一端が垣間見え、観る者を狂気の世界へと引きずり込みます。

放送開始に向けて、少しずつ明らかになっていく本作の不穏な世界観にも、ぜひご注目ください。

第2話「四つ辻の美少年 -死びとの恋わずらい-」

第3話「いじめっ娘」



第6話「富夫・赤いハイネック」



第11話「押切異談」



第12話「緩やかな別れ」

≪イントロダクション≫

日本を代表するホラー漫画家で、今や全世界で異例の人気を誇る伊藤潤二。その独創的な世界観と奇々怪々なストーリー、圧倒的な画力で描かれる魅力的なキャラクターが人気の作品群から“独特の狂気に満ちた”傑作を厳選！霧深い町で流行する“辻占（つじうら）”に隠された狂気と恐怖を描く長編人気作「死びとの恋わずらい」を始め、「幻痛屋敷」「あばら骨の女」「いじめっ娘」「顔泥棒」「父の心」 「記憶」「中古レコード」 「ペンフレンド」「押切異談」 「地縛者」 「富夫・赤いハイネック」「緩やかな別れ」など、＜夜も眠れぬ奇妙な話＞全13作品を実写ドラマ化。ホラー漫画界の鬼才・伊藤潤二×新進気鋭のクリエーター陣がオムニバス形式で贈る。



◆原作情報

タイトル：『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』（朝日新聞出版刊）

著者：伊藤潤二

◆URL：https://publications.asahi.com/





©ジェイアイ／朝日新聞出版

タイトル

収録巻

死びとの恋わずらい

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

幻痛屋敷

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

あばら骨の女

伊藤潤二傑作集 4 死びとの恋わずらい

いじめっ娘

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

顔泥棒

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

父の心

伊藤潤二傑作集 5 脱走兵のいる家

記憶

伊藤潤二傑作集 6 路地裏

中古レコード

伊藤潤二傑作集 7 首のない彫刻

ペンフレンド

伊藤潤二傑作集 10 フランケンシュタイン

押切異談

伊藤潤二傑作集 10 フランケンシュタイン

地縛者

伊藤潤二傑作集11 潰談

富夫・赤いハイネック

魔の断片

緩やかな別れ

魔の断片

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」

【放送日時】

2026年 7月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分～24時52分 放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年7月１２日（日）スタート 毎週日曜 深夜24時00分～24時40分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srjaxm08zo

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

伊藤潤二『伊藤潤二傑作集』『魔の断片』（朝日新聞出版刊）

【出演】

村上虹郎、細田佳央太、真木よう子、円井わん、坂元愛登、石原良純、杉田雷麟、中村里帆、

樋口日奈、山粼七海、齊藤なぎさ、齋藤潤、恒松祐里（話数順）

【脚本】

保坂大輔、稲本達郎

【監督】

山田篤宏、下津優太、近藤亮太

【主題歌】

IVE「JIGSAW」（Sony Music Labels Inc.）

【エンディング】

10CM「The Darkest Night」

【チーフプロデューサー】

北川俊樹（テレビ東京）

【プロデューサー】

野部真悠（テレビ東京）古賀奏一郎（SS工房）鈴木健太郎（ROBOT）平田樹彦（ダブル・フィールド）

【制作】

テレビ東京 SS工房

【製作著作】

「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」製作委員会

【公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/junjiito_strange/

【公式X】

@tx_strange

【公式Instagram】

@tx_strange

【公式TikTok】

@tx_junjiito_strange

【ハッシュタグ】

#ストレンジ #伊藤潤二 #夜も眠れぬ奇妙な話





