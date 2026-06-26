乃木坂46・金川紗耶、水着姿でポテチを味わう！ 1st写真集封入特典ポストカード絵柄6種解禁
乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、封入特典ポストカードの絵柄全6種が解禁された。
【写真】水着姿やランジェリーカットなど魅力たっぷりのポストカード全6種
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
このたび、封入特典のポストカードは全6種が解禁。
プールサイドで横になる水着姿、黒のランジェリーを身につけてやわらかな表情を向ける姿、フレッシュなオレンジの水着姿、サウナを楽しみながら笑顔を浮かべる様子、ブルーの水着姿でポテトチップスを味わう可愛さたっぷりなカット、抜群のプロポーションが美しいやんちゃんまで、バラエティ豊かな6カットで構成されている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。
【写真】水着姿やランジェリーカットなど魅力たっぷりのポストカード全6種
“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込まれている。
プールサイドで横になる水着姿、黒のランジェリーを身につけてやわらかな表情を向ける姿、フレッシュなオレンジの水着姿、サウナを楽しみながら笑顔を浮かべる様子、ブルーの水着姿でポテトチップスを味わう可愛さたっぷりなカット、抜群のプロポーションが美しいやんちゃんまで、バラエティ豊かな6カットで構成されている。
乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』は、DONUTS／主婦の友社より6月30日発売。定価2650円（税込）。