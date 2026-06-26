「最強カップル」「ドレスすごい」 トム・ホランド、ゼンデイヤと“手つなぎ”ショット公開
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプロモーション活動で世界を飛び回っているトム・ホランドが、インスタグラムで同作をモチーフにしたスパイダードレスをまとったゼンデイヤと手をつないで歩く2ショットをシェアした。
【写真】スカートが透けるゼンデイヤのスパイダードレス
トムは、日本時間6月25日の投稿で、「郷に入れば郷に従え！ 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』」とキャプションを付け、イタリア・ローマで開催された映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプレミアの様子をシェア。
この日ゼンデイヤは、蜘蛛の巣をデザインしたグレーベージュのドレスを身に着け、ティファニーのピアスとリングをコーデ。トムがスーツ姿でゼンデイヤの手を取り、笑顔でレッドカーペットを歩くモノクロ写真や、笑顔で見つめ合う姿など、ロマンティックな写真の数々を公開した。
コメント欄には「シンプルに言って美しくてアイコニック」「スパイダーマンとリアルスパイダークイーン」「まさにファンが求めていたショット」「最強カップル」「スパイダードレスすごい」とコメントが書き込まれるなど、ファンをメロメロにしている。
2017年公開の『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影で知り合った2人は、その後、交際に発展。今年3月にゼンデイヤのスタイリストが「挙式は終わった」と発言したことをきっかけに、極秘挙式が囁かれていた。トムは最近、Esquireのインタビューで、SNSで拡散された偽ウェディングフォトを祖母が勘違いしたエピソードを明かした際、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれ、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答。詳細については語らなかったが、結婚を正式に“認めた”と報じられた。
なおトムは、この日のイベント中にゼンデイヤのことをミドルネームで「マリー！」と呼ぶ姿をキャッチされ、愛情あふれる二人だけの呼び名が存在することが注目を集めた。
引用：「トム・ホランド」Instagram（＠tomholland2013）
【写真】スカートが透けるゼンデイヤのスパイダードレス
トムは、日本時間6月25日の投稿で、「郷に入れば郷に従え！ 『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』」とキャプションを付け、イタリア・ローマで開催された映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のプレミアの様子をシェア。
コメント欄には「シンプルに言って美しくてアイコニック」「スパイダーマンとリアルスパイダークイーン」「まさにファンが求めていたショット」「最強カップル」「スパイダードレスすごい」とコメントが書き込まれるなど、ファンをメロメロにしている。
2017年公開の『スパイダーマン：ホームカミング』の撮影で知り合った2人は、その後、交際に発展。今年3月にゼンデイヤのスタイリストが「挙式は終わった」と発言したことをきっかけに、極秘挙式が囁かれていた。トムは最近、Esquireのインタビューで、SNSで拡散された偽ウェディングフォトを祖母が勘違いしたエピソードを明かした際、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれ、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答。詳細については語らなかったが、結婚を正式に“認めた”と報じられた。
なおトムは、この日のイベント中にゼンデイヤのことをミドルネームで「マリー！」と呼ぶ姿をキャッチされ、愛情あふれる二人だけの呼び名が存在することが注目を集めた。
引用：「トム・ホランド」Instagram（＠tomholland2013）