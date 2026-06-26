◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島 智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝Ｔ進出を決めた。ＦＷ前田大然がゴールを奪った。１回戦ではＣ組１位で優勝５度のサッカー王国・ブラジルと２９日（日本時間３０日）に激突する。

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佐野海舟をスタメンから外したことには驚いた。冨安健洋も最後まで使わず、結果的に次戦ブラジル戦のキーマンになるであろう２人を温存することに成功した。

上田綺世、堂安律、中村敬斗の３人も、オランダが３得点目を奪ったことで１位通過が絶望的となった段階でベンチに下げた。その上で逆転負けによる３位転落は防ぎ、耐えしのいでのドロー。１位通過という「ベスト」の結果は得られなかったが、巧みな選手起用のやり繰りを経て「ベター」な２位通過で決勝トーナメントへと駒を進めた。

かねて「２チーム分、３チーム分の戦力を」と選手層拡大を図ってきた森保ジャパン。三笘薫や南野拓実が負傷で選外となり、さらに主将の遠藤航が開幕直前でチームを離れ、第１戦で久保建英が負傷するアクシデントに見舞われながらも、１次リーグを総力戦で勝ち上がった。大幅なターンオーバーは行わず、数人を入れ替えながら「長い目で見た時の最適解」を繰り出していった。

２６人中、２３人がピッチに立ったという事実だけでなく、主力選手の出場時間をうまくコントロールした印象だ。初戦オランダ戦のドロー発進により、第２戦チュニジア戦、第３戦スウェーデン戦は敗れると窮地に立たされる状況で迎えたが、指揮官の「我慢」の選手起用により疲労の蓄積を最小限に抑えた。

日本代表の決勝トーナメント出場は５度目となるが、総力戦での勝ち上がりにより、これまでで最も余力と可能性を残しながらの一発勝負突入になったと言えそうだ。（岡島 智哉）