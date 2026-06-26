スウェーデン戦の興奮を表現

サッカー日本代表の熱狂的なサポーターであり、2022年FIFAカタール・ワールドカップ（W杯）で“FIFA公認美女”として一躍話題を集めたタレントのSHONOが、自身の公式Xを更新。

夫であるJ1名古屋グランパスのFW山岸祐也とともに、顔面を真っ白に塗った強烈な「日の丸メイク」の2ショットを公開し、国内外のファンから注目を集めている。

SHONOは「どうしても白塗りしたかったらしい、よかったね」と綴り、2枚の写真をアップ。写真には、日本代表のユニフォーム姿で笑顔を見せるSHONOの横で、顔全体を白塗りにし、顔の中心に日の丸を思わせる大きな赤丸を描いた夫・山岸の姿が収められている。首には極太のゴールドチェーンを提げており、J1の最前線で体を張るストライカーのビジュアルは強烈だ。

普段はピッチ上でサポーターを沸かせる山岸の予想外の出で立ちに対し、コメント欄では「思わず二度見してしまいました」「日本代表愛が伝わってきます」「だっふんだ」といった声が殺到。さらに、所属する名古屋のサポーターからは「グランパスのファン感のネタができましたね！笑」と、今後の披露を期待する声も寄せられた。

また、海外のユーザーからも「誰がメイクしたの？ なんだかクレイジーだね」「なんで彼はピエロみたいな顔をしてるの」といった驚きの反応が寄せられるなど、現役Jリーガーの振り切った熱狂ぶりは国境を越えて反響を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）